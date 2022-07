E’ venuto a mancare all’affetto dei suoi cari, Vittorio De Scalzi fondatore del gruppo rock New Trolls. L’uomo aveva 72 anni.

Nato a Genova il 4 novembre del 1949, Vittorio De Scalzi è conosciuto per essere stato un cantante, compositore italiano e polistrumentista nonché fondatore del gruppo musicale rock New Trolls, attivo dal 1967 al 1997.

Il padre era un ristoratore mentre la madre una pianista ed è per questo motivo che Vittorio si è avvicinato alla musica in tenera età. La sua insegnante è stata la madre, il percorso è stato proficuo infatti Vittorio suonava egregiamente il pianoforte già all’età di 4 anni.

Vittorio De Scalzi, una vita dedicata alla musica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vittorio De Scalzi (@vittoriodescalzi)

Negli anni sessanta, Vittorio ha fondato il gruppo musicale I Trolls con Pino Scarpettini insieme al quale ha inciso il singolo Dietro la nebbia. Nel 1996, sotto lo pseudonimo Napoleone, ha debuttato come solista nel disco Vietato ai maggiorenni di pochi anni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Paura tra i bagnanti: colpisce, nelle acque italiane, l’esemplare marino più pericoloso

Terminata l’esperienza con I Trolls ecco che Vittorio non si da per vinto e fonda il gruppo rock New Trolls, grazie al quale riesce a gettare le fondamenta per una fortunata e proficua carriera artistica nel mondo della musica.

Vittorio era la voce e la chitarra, Nico Di Paolo alla chitarra, Gianni Belleno alla batteria, Giorgio D’Adamo al basso, Mauro Chiarugi alla tastiera. Il successo della band è davvero inaspettato ed inizia una tournée aprendo i concerti dei The Rolling Stones in Italia e suonando con musicisti dal calibro di Stevie Wonder.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Diana, 18 mesi morta di stenti. Il pm: “Per la madre era un ostacolo alle sue relazioni”

L’annuncio della morte di Vittorio è stato dato su Instagram: “Vittorio De Scalzi ci ha lasciato, ha raggiunto la sua Aldebaran. Grazie a tutti per l’amore che in tutti questi anni gli avete dimostrato. Continuate a cantare a squarciagola “ quella carezza della sera”…lui vi ascolterà”.

L’Aldebaran è una stella che appartiene alla costellazione del toro, dalla quale prendono il nome di un album musicale e di un brano di Vittorio, pubblicato nel 1978.