Meghan Markle è stata protagonista di una piazzata davanti a tutti in un locale di New York. Al fianco di Harry, accade l’inaspettato: retroscena clamoroso.

Da Duchessa ribelle a Principessa di Montecito. Quest’ultimo è il nuovo nomignolo affibbiato a Meghan Markle – dai suoi vicini di casa californiani – esplicativo di come la moglie di Harry sia percepita. Un nuovo aneddoto clamoroso ha confermato l’immagine diffusa dell’ex attrice mostratasi in molti contesti rancorosa e capricciosa.

Dalla faida reale scoppiata con la sua presenza a Palazzo (dove ha vissuto dal 2018 al 2020) la moglie di Harry in questi anni si è più volte distinta per il suo carattere.

Dopo l’addio da Londra e l’uscita di scena dalla Royal Family, comunque è stata protagonista di intere pagine di gossip per via delle tensioni con la famiglia reale inglese. Lei e Harry non sono riusciti a trovare un modo per andare d’accordo con i parenti, tanto che ritornati a Londra per il Giubileo di Platino sono andati via prima della fine della cerimonia, in quanto si sono sentiti a poco agio.

Ritornati in America – dove vivono in uno dei quartieri più lussuosi, popolato da star – a catalizzare l’attenzione questa volta una pretesa inaspettata dell’ex attrice che l’ha portato a far scoppiare un putiferio.

Meghan Markle si impunta: piazzata in un locale, retroscena da brivido

Meghan si è imputata con una pretesta clamorosa. Tutto accaduto durante una cena presso un rinomato ristorante di New York. Dopo aver preso parte agli eventi in programma nell’ambito della Giornata internazionale di Nelson Mandela, con il marito si è fermata a cena nella “Locanda verde”, molto in voga tra i newyorkesi.

Locale pieno, la consorte di Harry ha preteso di avere tutta la sala interna ed esterna riservata per lei e il marito nonché e per loro due amici con cui dovevano cenare (ha una capienza di circa 50 persone).

La richiesta è stata rifiutata dai ristoratori, in difficoltà nel dover mandare a monte un simile numero di coperti. Malgrado il rifiuto i Sussex si sono seduti comunque al tavolo, ma contornati di guardie del corpo che hanno allertato tutti, imponendo il divieto di fotografare i Duchi.