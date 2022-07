Bruno Danovaro, pluricampione e atleta poliedrico, si è lanciato in un nuovo progetto. A noi di Yeslife ha racconto qual è oggi il sogno da realizzare

È un grande campione del mondo dello sport ed in tantissime occasioni ha portato in alto la bandiera italiana nel mondo. Parliamo di Bruno Danovaro che nella sua lunga carriera sportiva si è cimentato in tantissime discipline, dalle arti marziali alla lotta libera olimpica, fino al judo e al grappling.

Pluricampione imbattuto da 113 marches ufficiali, è inarrestabile. Noto per la sua poliedricità sportiva, ha mille idee e non si ferma mai. La sua azione oggi non si limita solo al campo dello sport ma va anche oltre.

Sono diversi, infatti, i progetti che ha in campo e per domenica 24 luglio ha annunciato una importante partecipazione. Vi raccontiamo tutto nei dettagli.

Bruno Danovaro, ecco il nuovo progetto in musica e non solo

Bruno Danovaro ha dedicato tutta la sua vita allo sport battendosi ampiamente anche contro il doping e contro chi promuove questi prodotti. Lui che da sportivo sa bene quanto siano pericolosi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Riccardo Roccuzzo a Yeslife: “Con ‘Solo io e te’ vi racconto…

Una vera battaglia quella portata avanti dal campione contro le “scorciatoie e pratiche illegali che falsano gli esiti sportivi, danneggiano il corpo di chi li usa, e in alcuni casi portano anche alla morte” come ha detto nei mesi scorsi alle agenzie di stampa.

Ma la sua attività non si ferma a tutto quello che ruota nel mondo dello sport. Oggi Bruno è un imprenditore ma anche un filantropo, molto impegnato nel mondo del sociale. Negli ultimi tempi, poi, si è dedicato anche alla musica.

Danovaro ha co-prodotto, infatti, il video clip della cantante country Ally Joyce che ha deciso di mettere in musica una delle poesie del padre, Giuseppe Danovaro, avvocato in pensione che si è dedicato molto alla scrittura con cinque libri al suo attivo, e ora anche autore di una canzone molto orecchiabile affidata alla voce della giovane e promettente cantante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Martina Fusaro a Yeslife: “La recitazione? E’ un rischio…”

Continuando questo filone ora Danovaro ha un grande sogno ed obiettivo da realizzare: “Riuscire a mettere in contatto Ally Joyce alla cantante Elisa Toffoli” ha raccontato ai nostri microfoni. Ora però è anche il momento di tornare in campo. Domenica 24 luglio il campione parteciperà alla prima Spartan Race, corsa di 12 km con ostacoli.