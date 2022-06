Martina Fusaro a Yeslife: “La recitazione? E’ un rischio…”

Intervista esclusiva a Martina Fusaro, Elettra in Criminali si diventa. Ha raccontato a Yeslife alcuni particolari della sua vita privata e professionale

Acqua e sapone, di una semplicità unica. Così Martina Fusaro si presenta al pubblico e giorno dopo giorno conquista i fan che la supportano e sostengono.

Nata a Civitavecchia, da anni coltiva la passione per la recitazione, la stessa che le sta facendo vivere emozioni strepitose. Martina è una giovane attrice che ha appena esordito al cinema come protagonista in Criminali si diventa, il film uscito lo scorso 5 maggio. Una ragazza tenace, brillante e solare, pronta a mettersi in gioco, ecco cosa ha raccontato ai microfoni di Yeslife.

Martina, quando e come è entrata nel mondo della recitazione?

Quando avevo 13 anni sono andata a Teatro con la scuola e ho scoperto un mondo nuovo che non conoscevo . Me ne sono completamente innamorata . Da quel momento ho sfinito mia madre chiedendole di farmi iniziare un corso di recitazione. Dopo 4 anni di Teatro , mi innamoro del Cinema. Questa mia passione nasce con Andrea Costantini, prosegue con Anna Redi è attualmente sta continuando con Luca Angeletti e il meraviglioso Rec Acting Studio.

Martina nel ruolo di Elettra dal 5 maggio è al cinema con Criminali si diventa, cosa hai provato a vederti per la prima volta sul grande schermo?

La prima volta è stata traumatica. Rivedermi vicino a tanta gente che guardava la mia faccia proiettata su uno schermo gigante: shock. Mi sono criticata molto , ho visto tutti i miei difetti. Non mi sono piaciuta ! Anche se non ho un vero e proprio giudizio nei miei confronti , lascio che mi giudichino gli altri!

Parliamo di Elettra, chi è?

Elettra è una ragazza marchigiana di 22 anni che lavora in un pub . Sembra una tipa semplice , quasi anonima. In realtà è la leader di un gruppo di improvvisati criminali il cui scopo è rubare un famoso quadro : La Muta di Raffaello. Infatti Elettra è la nipote di Enzo ( Ivano Marescotti ) , ex noto criminale appena uscito di prigione e suo unico punto di riferimento . È tenace , astuta , intelligente e riservata. Anche un po’ testarda !

Avete qualcosa in comune?

Come dico in tutte le interviste : assolutamente sì. La nostra giovane età sicuramente ha contribuito al nostro avvicinamento …ma la tenacia è stato l’elemento fondamentale che ha fatto scattare la scintilla !

Molte volte hai fatto cenno alla solitudine, che cos’è per te?

Per me è uno spazio sicuro per la creazione artistica e la vedo come un’occasione per l’introspezione personale. A volte diventa una condizione pesante, anche se necessaria per quelli come me.

Che cos’è per te la recitazione?

Se la solitudine è il mio spazio sicuro, la recitazione è il mio spazio aperto. Il rischio, il gioco, la vita. È lo strumento che mi permette di studiare la realtà intorno a me e viverla a 360 gradi.

Cosa dovresti migliorare e perché?

Nella recitazione, come dice il mio insegnante Luca, devo cercare di far uscire di più la mia fragilità e il mio “animale interiore“ . Ci sto lavorando. Nella vita… sto cercando di migliorare il mio modo di relazionarmi agli altri, in particolare alle persone che fanno parte del mondo dello spettacolo. Vengo da una cittadina di provincia e tutto ciò che riguarda questo ambiente mi è nuovo, anche se è molto entusiasmante.

Cosa non cambieresti della tua vita?

Il mio amore per questo lavoro.

Come ti mostri al pubblico?

Eccomi. Cerco di mostrare la vera me, senza trucco e senza inganno .

Dove ti vedi tra 10 anni?

Dico sempre a mia madre che tra 10 anni sarò in un appartamento con 3 gatti , un cane e un copione in mano da imparare per il giorno dopo.

Progetti futuri?

Mi piacerebbe molto girare una fiction , perché la televisione è ancora un mondo a me sconosciuto. Poi, più in là, mi piacerebbe realizzare un sogno nel cassetto: girare un film con Paolo Genovese . Il mio regista italiano preferito.

BEATRICE MANOCCHIO