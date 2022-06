Bollo auto, cosa cambia prossimamente per i cittadini

Novità in arrivo riguardo al bollo auto, cosa bisogna sapere sulla tassa dell’automobile: tutti i dettagli

Mantenere una macchina è una delle spese più grandi da sostenere visto che averla comporta una serie di operazioni da aggiungere alla vendita.

Infatti, a comprare l’automobile, chi decide di acquistarne una dovrà poi fare riferimento all’assicurazione, il tagliando e il bollo. A quanto pare, però, si sta muovendo qualcosa in ambito burocratico che potrebbe cambiare completamente prospettiva per tutti. Scopriamo insieme di cosa si tratta e quali potrebbero essere le novità.

Bollo auto, novità in arrivo per alcune categorie

La prima categoria che ha pieno diritto di esenzione riguarda tutti i soggetti che beneficiano della Legge 104, quella riservata agli invalidi. In caso di un veicolo immatricolato da più di 30 anni scatta l’esenzione totale dal pagamento del Bollo Auto. Ci sono poi altre eccezioni, scopriamo quali sono.

Nello specifico non si tratta di esenzioni totali del pagamento, ma di sconti riguardo al bollo. Stiamo parlando di coloro che acquistano un’auto a basso impatto ambientale, vale a dire macchine ibride, elettriche o a metano.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Lidl, prodotto molto amato ritirato dal mercato, il motivo

Tale eccezione è particolarmente evidente in Lombardia e Piemonte. I cittadini di queste due regioni che hanno vogliono acquistare mezzi elettrici sono completamente esentati dal pagamento del Bollo Auto.

Ma qual è la situazione nelle altre regioni italiane? In Campania, chiunque voglia comprare un’auto ibrida, elettrica o a idrogeno è escluso dal pagamento del Bollo per ben cinque anni. Poi ancora in Veneto e Liguria, ci sono vantaggi che prevedono l’esenzione dai tre ai cinque anni.

Sapete poi come si calcola il bollo auto? Per effettuare il calcolo servirà indicare la tipologia del veicolo interessato, selezionare il tipo di pagamento, vale a dire rinnovo, prima immatricolazione o altro ed inserire il numero di targa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Sequestrano un uomo per la vincita al Gratta&Vinci ma nel caveau trovano l’oro

Per avere ulteriori informazioni al riguardo non vi resta che fare riferimento al sito ufficiale dell’Aci dove è possibile trovare tutti i dettagli utili.