Leonardo Pieraccioni lo racconta al Web attraverso la figlia: la separazione ha segnato il legame con la piccola Martina.

Sceneggiatore, attore, comico, conduttore, cantautore e scrittore. Questa è solo una piccola lista delle professioni e competenze di Leonardo Pieraccioni. Una personalità poliedrica avente come nucleo l’arte, espressa attraverso differenti forme di comunicazione e manifestazione.

L’attore fiorentino esordisce a pieno titolo nel panorama televisivo come regista, sbancando al botteghino con il film “I Laureati” nel 1995. Il talento da direttore artistico si conferma l’anno successivo in quanto esce l’ulteriore successo scritto, diretto e interpretato da Pieraccioni, “Il Ciclone“.

Tra le atmosfere cinematografiche, ciak e copioni da redigere, nasce un altro amore, il colpo di fulmine con Laura Torrisi. Nel 2007 Leonardo produce e figura come attore nella pellicola, anch’essa di enorme successo, “Una moglie bellissima“, alla quale prende parte l’attuale ex moglie.

I due attori dopo essersi conosciuti sul set decidono di condividere insieme alla passione per il cinema anche la loro vita privata. Portano nell’intimità della coppia un’amore a tutto tondo coronato nel 2010 con la nascita di un figlio, la bellissima Martina.

Papà Leonardo e Martina alla conquista dei social e del loro amore – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Spettegolando.it (@spettegolando.it)

Dall’amore per il cinema a quello per la Torrisi, per Pieraccioni non poteva essere che pura emozione la nascita e lo sviluppo del legame con sua figlia. Martina oggi è una piccola donnina, ha 11 anni e nonostante la separazione dei genitori avvenuta poco dopo la sua nascita, ha una forte attaccamento tanto alla mamma quanto al papà.

Il punto di contatto che ha contribuito a mantenere un equilibrio famigliare, seppur sia avvenuta una rottura di quest’ultima, è stato indubbiamente la complicità che Pieraccioni e la Torrisi hanno saputo mantenere. Un equilibrio diverso ma strettamente unico e soprattutto che può esser definito in tal modo.

Il regista toscano pubblicando sulla sua pagina ufficiale Instagram uno scatto con suo figlia è a questa dinamica di armonia alla quale vuole alludere. Un bilanciamento non convenzionale bensì ugualmente dato dall’amore verso un figlio, sebbene quello dei genitori sia finito.

La descrizione che decide di scrivere personalmente Pieraccioni, dedica stessa dell’immagine postata, è densa dell’emozione di una persona che scopre il significato di diventare padre.

Al tempo stesso è arguta nel far notare che una dolce bambina, affacciata appena sul mondo, sia in grado di far comprendere ciò che fino a prima del suo arrivo non sarebbe stato possibile nemmeno far varcare la soglia del pensiero.

Martina per l’ex-coppia rappresenta il bene incondizionato, ciò che fa legare alla parola amore e al sentimento stesso, il concetto di “per sempre“; permettendo di andare oltre alla rottura di relazioni. Pieraccioni conclude rassicurando la figlia che il loro amore ha un’unica condizione: l’eternità.