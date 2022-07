Che succede ai piani alti di Mediaset? Il futuro lavorativo della conduttrice non sembra chiaro, tanto che anche Dagospia ha raccontato un retroscena che descrive il clima teso in azienda.

La vita lavorativa di Barbara D’Urso è diventata ormai un tiro al bersaglio con le freccette lanciate sul tabellone da Pier Silvio Berlusconi e tutta la direzione centrale di Mediaset che stanno ancora tessendo le trame di quella che sarà la sua “fine” in azienda.

Sembrava infatti che a lei sarebbe toccata la nuova conduzione de “La Talpa” in onda nel 2023 oltre che la guida del suo programma pomeridiano “Pomeriggio Cinque” che la vede protagonista indiscussa da anni immemori.

Eppure le cose non sono come sembrano e la sua permanenza in casa Mediaset appare più traballante che mai, come ha confermato Dagospia in un recente resoconto su Carmelita. La strada per lei è solo che in salita.

Barbara D’Urso, il retroscena di Dagospia sul nuovo contratto. Chi lo avrebbe detto!

Si parlava di tagliarla fuori del tutto, visto il flop di ascolti non raggiunti a sufficienza lo scorso anno. Cosa ha spinto, dunque, Mediaset a rinnovarle il contratto ancora per un anno?

La risposta l’ha data prontamente Giuseppe Candela su Dagospia, specificando quanto segue:

“Qui si torna indietro, alla necessità di una soluzione tranquilla, seppur momentanea. ‘Non è il momento degli strappi e di nuovi casini’, la voce dall’alto”, si legge sulla rivista. Nel frattempo Pier Silvio ha anche annunciato il blocco de “La Pupa e il Secchione Show” che per lui è solo un “esperimento riuscito a metà”.

Il contratto alla D’Urso è stato rinnovato ancora di un anno. “La scadenza passerà da dicembre 2022 a dicembre 2023, gli ultimi tre mesi rientreranno nella stagione successiva”, spiega sempre Candela.

Quindi nulla da temere per lei, al momento, che ancora una volta non è stata lasciata a casa visto il favore che la multinazionale nutre per lei ed il ruolo di traino che ha avuto fino ad oggi verso una nutrita schiera di pubblico. Ora però dall’autunno sono i numeri che devono parlare.