Dimentica il figlio in auto: morto bambino di 14 mesi

Un uomo è andato a lavorare dimenticando il figlio in auto: il bambino di appena 14 mesi ha perso la vita a causa del caldo.

Ancora una tragedia che ha scosso il mondo intero: un uomo ha dimenticato di accompagnare il figlio all’asilo nido e lo ha lasciato in auto sotto al sole. Il calore non ha lasciato scampo al piccolino di 14 mesi, che è morto.

Nel parcheggio dell’azienda dove il padre lavora si è consumata questa tragedia: nessuno si è accorto del bambino. La madre ha lanciato per prima l’allarme: la donna era andata all’asilo nido per prendere suo figlio, ma le maestre avevano dichiarato che il piccolino non era mai andato all’asilo in quel giorno. Dopo la scoperta, grande shock per i genitori che sono stati portati in ospedale.

Lascia il figlio in auto sotto al sole: morto bambino di 14 mesi

La triste vicenda è accadauta mercoledì scorso a Bordes, nel Sud-Ovest della Francia. Queste storie, tuttavia, fanno rapidamente il giro del mondo e lasciano uno stato di sconforto in tutti. Un uomo aveva il figlio in auto e si è dimenticato di portarlo all’asilo nido. Chiudendo l’auto nel parcheggio, quest’ultima si è trasformata in un forno a causa del sole battente.

La cappa di calore è stata fatale per il piccolino, che ha poi perso la vita. Nessuno si è accorto della sua presenza nel parcheggio: la donna ha lanciato l’allarme e sul posto è arrivata l’ambulanza. Vani i tentativi di rianimarlo: i soccorsi hanno potuto soltanto costatare il suo decesso. I due genitori sono sotto shock e sono assistiti da psicologi: l’uomo rischia però di essere processato. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolino è morto per asfissia e disidratazione: sul suo corpicino è stata comunque disposta l’autopsia.