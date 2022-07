MD, offerta imperdibile: con pochi centesimi potete ottenere questo prodotto: “Che fila in cassa”

MD, offerta imperdibile al grande store del sottoprezzo: solo in questo supermercato potete trovare a così poco il prodotto perfetto per la vostra colazione

MD è uno dei supermercati più amati d’Italia. Sponsorizzato da diversi anni da Antonella Clerici, è il luogo perfetto per chi vuole fare la spesa, godersi un po’ di sfizi oltre agli alimenti essenziali senza spendere un capitale. Infatti è lo store del “sottocosto”, tutto ciò che troviamo non è di marca ma è comunque molto buono.

Al MD possiamo trovare alimenti di ogni tipo, come pasta, olio, carne, tutte cose che ci servono e che non costano tanto quindi sono alla portata di tutti. Qui possiamo trovare anche altre cose come merendine, patatine, cioccolate e tanto altro. Insomma è il posto perfetto se si vuole fare una grande spesa senza spendere troppo soldi.

MD, offerta imperdibile: a soli 99 centesimi

La pagina ufficiale del supermercato ha lanciato uno sconto imperdibile su Instagram: si tratta di qualcosa che potrebbe fare al caso nostro, per la colazione. Infatti stiamo parlando dei gustosissimi waffles, che da un po’ di anni sono arrivati anche qui in Italia dopo aver riscosso un successo pazzesco all’estero.

“La colazione dei campioni? I nostri Waffels La Dolce: morbidi, gustosi e pronti da scaldare! Noi li adoriamo così: con sciroppo d’acero o marmellata e tanta frutta fresca. Ma il top è che fino al 31 luglio sono in offerta a 0,99 euro!” è comparso questo messaggio sulla pagina ufficiale di Instagram del supermercato, dove vengono scritte sempre le offerte proposte. Dunque, per l’intera settimana questo alimento sarà in offerta.

Sono numerosi i commenti di chi ha rivelato che correrà al supermercato ad acquistarli. In molti ci hanno tenuto a dire che se sono davvero buoni come sembrano, li ricompreranno un futuro anche senza offerta.