“Matrimonio a Prima Vista” c’è un lieto evento: “è nato Riccardo” – FOTO

Per “Matrimonio a Prima Vista” è tempo di novità: il lieto evento ha mandato il pubblico in tilt. Arriva la notizia più bella, cosa sta succedendo.

Novità clamorosa per una nota coppia di “Matrimonio a Prima Vista”, format dedicato all’amore e al mondo dei matrimoni: in onda con un totale di 76 puntate, e 9 edizioni, ha visto crearsi molte coppie.

Pensato per i single che desiderano trovare il partner, il reality – nato nel 2016 – prevede come i partecipanti si sposino senza aver mai visto prima il futuro consorte: dopo sei mesi dalle nozze al buoi i diretti interessanti decidono se restare insieme o dirsi addio.

Un esperimento sociale che ha raggiunto un grande successo: per il format arriva una notizia sbalorditiva, legata ad alcuni sui protagonisti. Si tratta di una coppia nata nel programma che ha dato alla luce al suo primo figlio.

Andrea Ghiselli e Francesca Musci sono diventi genitori e hanno comunicato la bella notizia sui social, svelando come sia arrivato un fiocco azzurro nella loro vita.

“Matrimonio a Prima Vista” c’è un lieto evento: la nascita di Riccardo

Grande novità in casa di “Matrimonio a prima vista”: i due protagonisti del programma sono diventati genitori. Andrea Ghiselli e Francesca Musci oggi hanno visto per la prima volta il volto del loro primogenito che hanno deciso di chiamare Riccardo.

A stupire molto è il fatto che la coppia non era stata selezionata per convolare alle nozze al buoi previste dal reality: Francesca aveva partecipato anni fa sposando Stefano Protaggi con cui non solo si era legata con le nozze al buio, per poi confermare i voti stando insieme con lui cinque anni. Dopo l’addio l’incontro con Andrea che aveva, invece, preso parte al format nel 2020.

Conosciuti proprio grazie al reality, l’amore è scoccato tra i due. Nonostante gli alti e i bassi – negli ultimi mesi la loro relazione ha avuto criticità, tanto che era nell’aria un allontanamento – il loro rapporto si è consolidato portandogli a dare alla luce il loro primo figlio.