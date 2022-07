La celebre reginetta della cucina colpisce nel segno gli italiani. Questa volta sono le sue curve a rendere bollenti le temperature.

Il cognome Parodi è strettamente legato all’ambiente giornalistico, sia Benedetta che la sorella maggiore Cristina e il fratello Roberto sono volti noti dell’editoria Italiana. L’attuale conduttrice televisiva di Bake Off Italia, difatti esordisce come giornalista di Studio Aperto ma è già convinta di voler percorrere la via per la guida televisiva.

A partire dal 2008 la Parodi inizia a condurre un proprio show di cucina, Cotto e Mangiato, dopo questa prima esperienza da anchorwoman culinaria, il cammino al comando di format televisivi spicca il volo.

Dal celebre programma I menù di Benedetta a Domenica In, accanto alla sorella, ed infine l’originale reality di pasticceria in onda su Real Time, Bake Off Italia. Benedetta dalla piccola cucina di casa è giunta in tutti i salotti degli italiani, deliziando il grande pubblico con preziose ricette facili da realizzare e il suo immancabile sorriso.

La ricetta più seguita di Benedetta Parodi: la FOTO in bikini sconvolge il Web

L’account ufficiale Instagram di Benedetta conta quasi 700mila followers, un numero elevatissimo di fan con i quali condivide consigli e ricette gastronomiche. Di fatto, seppur stupefacente, non sorprende la notevole visibilità social che possiede la Parodi.

I programmi della reginetta di cucina hanno da sempre incantato i telespettatori. Ma non solo le prelibatezze che cucina tengono sotto incantesimo il pubblico che la segue..

Un fisico scolpito e tonico delinea la silhouette della conduttrice televisiva in vacanza, in riva al mare. Il soggiorno ad Alassio condiviso sulla pagina social da Benedetta, ha attirato l’attenzione di tutti i suoi fan e di tutti coloro che sono rimasti ammaliati dalle curve della presentatrice.

I followers della Parodi non mancano nel commentare il post pubblicato con complimenti e parole di ammirazione; “la più sexy d’Italia“, “donna meravigliosa”, “Benedetta sei splendida come sempre”.

L’arma segreta, in spiaggia e in cucina, sin da sempre svelata dalla stessa Parodi rimane il raggiante sorriso. Nella fascia mattutina o pomeridiana, mentre inforna torte o dispensa consigli culinari, Benedetta addolcisce il tutto con la sua radiosità.

La Parodi rivela oltre che segreti gastronomici anche una silhouette da sogno. Per la celebre conduttrice gli anni risultano sommarsi solo alla sua esperienza professionale, aumentandone il successo televisivo. Diversamente per il fisico, estraneo ai suoi quasi 50 anni.