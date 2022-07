L’iconica attrice romana si fa ammirare da tutto il pubblico del Web. La Ferilli in bikini mostra cosa fa in vacanza e soprattutto le sue favolose curve.

Sabrina Ferilli, attrice, doppiatrice e presentatrice, è un tra i volti più conosciuti e amati dal pubblico italiano e internazionale. Una presenza scenica e dei lineamenti che difficilmente possono passare inosservati. La Ferilli è divenuta l’emblema della bellezza nazionale: sensualità e fascino intramontabile.

La verve comica e la bellezza mozzafiato di Sabrina la delineano all’interno di una veste totalmente unica. Motivazioni per mezzo delle quali la Ferlli caratterizza la sua recitazione continuando a collezionare importanti riconoscimenti.

Viene consegnato all’attrice romana il David speciale per celebrare, attraverso uno specifico premio, la sua carriera artistica. Il successo della Ferilli è noto soprattutto per la femminilità e il fisico statuario, rendendola l’iconica bellezza mediterranea dalle curve perfette.

Sabrina Ferilli ricoperta di fiori e complimenti: le FOTO dell’attrice lasciano senza parole il Web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sabrina Ferilli (@sabrina.ferilli.ufficiale)

Come poter dimenticare la sfilata della Ferilli in onore della vittoria del terzo scudetto della A. S. Roma. Solo nel 2001 al Circo Massimo, Sabrina teneva alta la bandiera della squadra romana, mostrando molto di più delll’orgoglio calcistico..

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Royal family, Meghan Markle nel mirino. “Ha un’altra figlia”: trapela l’indiscrezione bomba

Un fisico scolpito e delle forme sinuose da far girare la testa sono il punto debole di tutti gli italiani, nei confronti della bellissima Sabrina. L’attrice, rispetto alla parata calcistica che l’ha vista protagonista, ha qualche anno in più, tuttavia la bellezza è rimasta invariata.

Il tempo per la Ferilli sembra non passare, gli scatti postati sulla sua pagina ufficiale Instagram mostrano una silhouette invidiabile persino da una giovanissima ventenne. L’età di una donna molte volte è taciuta o per formalità non viene domandata, ma per l’attrice romana non c’è alcun segreto.

L’icona del cinema italiano con serenità sfoggia un bikini dalle stampe a fiori, mostrando l’abbondanza delle proprie forme e una sensualità innata. “Che schianto di donna!”, “la mia preferita“, “una dea“, solo alcuni dei tanti commenti che hanno inondato l’immagine condivisa da Sabrina.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Tutta colpa di Can Yaman”: Diletta Leotta a causa dell’ex fidanzato è costretta a non dire la verità

L’unico mistero su cui investigare è come credere che Sabrina Ferilli abbia davvero 58 anni. Sicuramente l’equilibrio tra attività fisica e intellettuale, come la lettura di un buon libro, incidono sul benessere dell’iconica attrice.