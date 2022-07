Accade l’inaspettato dopo l’acceso confronto tra Adriano Celentano e il virologo Fabrizio Pregliasco. Poi il retroscena: l’artista prende le difese di una terza ospite.

“Non c’è più dialogo“, lo sottolinea aspramente uno degli spettatori dopo l’intervento inatteso del cantautore milanese Adriano Celentano al programma in onda in prima serata su Rai 3 e in produzione dal 2016. La situazione nel mentre, dietro le quinte, sembra divenire sempre più spinosa.

Durante l’ultima puntata della stagione con la trasmissione di “Cartabianca“, diretta dalla conduttrice e giornalista Bianca Berlinguer – e di cui lo stesso artista milanese avrebbe tessuto le lodi in queste ore in virtù della sua professionalità – un acceso dibattito è scaturito da alcune osservazioni dei presenti in studio e da altri personaggi noti. Ma stavolta in diretta dalle loro rispettive abitazioni.

“Ormai è Tsunami” tra Adriano Celentano e Pregliasco vola di tutto: il retroscena fuori onda

A meno di ventiquattro ore dalla somministrazione della quarta dose del vaccino Anti-Covid, avvenuta per mano di una sua allieva e con tanto d’orgoglio per il suo operato, il virologo Fabrizio Pregliasco è intervenuto, nel ruolo di ospite, nel corso della trasmissione.

Celentano avrebbe allora desiderato dire la sua senza filtri commentando da nuova ascesa dei No-Vax sul territorio della penisola. E in parallelo all’aumento dei contagi. Il tema della “reazione avverse” avrebbe suscitato l’attenzione dell’artista, che ha voluto confrontare duramente la differenza delle opinioni espresse in diretta televisiva.

Se da un lato – secondo il Molleggiato – ci sarebbe chi avrebbe l’abitudine di attendere il suo turno e parlare “con garbo […] come l’affascinante Francesca Donato“, ci sarebbe anche chi si trova lì appositamente per “sbarrare la strada a quelle parole che la gente a casa non deve sentire“. La frecciatina sarebbe diretta allo stesso grado di confusione che, attraverso “le sue risatine non sempre simpatiche“, il virologo milanese in questione sarebbe invece riuscito a suscitare nel pubblico della trasmissione.

“Ormai è Tsunami” avrebbe pertanto commentato una fan del cantautore. Intervenuto tra i vari commenti degli utenti insorti dopo la pubblicazione del suo ultimo post su Instagram. Opinione condivisa infatti da Celentano dopo una lunga assenza dai social network.

Con tale frase, l’utente, avrebbe voluto sottolineare come la verità sia in grado di trovare “sempre la sua strada“, e di accostarla simbolicamente alla presenza del cantautore che aveva fatto sentire la sua mancanza, fino a quel momento, ai suoi migliaia di follower sulla piattaforma.