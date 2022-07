Trattore si ribalta dopo lo scontro con un’auto: morto un ragazzo

Questa mattina a Cellole, in provincia di Caserta, un ragazzo di 30 anni è morto in seguito ad uno scontro tra il trattore sul quale si trovava ed un’auto.

Un tremendo incidente stradale è costato la vita ad un giovane di soli 30 anni. Il sinistro è avvenuto nella mattinata di oggi lungo la strada provinciale 328 a Cellole (Caserta). La vittima si trovava a bordo di un trattore che, dopo aver impattato contro un’auto, si è ribaltato schiacciando il conducente.

Troppo gravi le lesioni riportate nell’incidente: i soccorsi, una volta giunti sul posto, hanno trasportato il 30enne in ospedale, dove purtroppo è arrivato già senza vita. I rilievi e le indagini sono affidate ai carabinieri, accorsi sul luogo del sinistro.

Un ragazzo di 30 anni, di nazionalità ucraina, è morto questa mattina, giovedì 28 luglio, in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 328 nel territorio di Cellole, comune in provincia di Caserta.

Il giovane, di cui non si conosce l’identità, si trovava alla guida di un trattore e stava percorrendo la provinciale. Per cause ancora da chiarire, riportano i colleghi di Caserta News, il mezzo agricolo sarebbe entrato in collisione con un’auto, una Renault Clio, e si sarebbe ribaltato sull’asfalto.

L’equipe medica del 118, intervenuta in pochi minuti sul posto, ha provato a rianimare il 30enne, rimasto schiacciato sotto il trattore, poi lo ha caricato sull’ambulanza e trasportato d’urgenza verso l’ospedale di Sessa Aurunca. Qui, i medici del nosocomio non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso: il ragazzo è arrivato senza vita al pronto soccorso. La salma è stata trasferita presso l’Istituto di Medicina Legale di Caserta, dove è a disposizione dell’autorità giudiziaria che potrebbe disporre ulteriori accertamenti.

Accorsi sul luogo del sinistro anche i carabinieri della stazione locale ed i colleghi della Compagnia di Sessa Aurunca che hanno effettuato i rilievi ed ora dovranno chiarire la dinamica esatta dello scontro. Alla base dell’impatto tra i due veicolo coinvolti, scrive Caserta News, vi sarebbe un sorpasso azzardato.