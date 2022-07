“Ho visto tutto” Totti-Blasi, parla la compagna del titolare del locale. Finalmente la verità

La vicenda della separazione tra Totti e Ilary Blasi si arricchisce di un nuovo retroscena importante: finalmente la verità.

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno rappresentato per anni il prototipo della coppia perfetta. Il calciatore e la conduttrice sono sempre apparsi follemente innamorati agli occhi dei fans, che seguivano con ammirazione le loro attività giornaliere, le loro vacanze, le loro giornate. La separazione tra i due è stata un fulmine a ciel sereno: nessuno lo avrebbe immaginato fino a qualche mese fa.

Totti, stando ai principali rumors del Gossip, starebbe frequentando una donna (la Noemi di cui si è tanto parlato) da settembre 2021. L’ex capitano della Roma, dal canto suo, aveva sempre smentito le voci. Come se non bastasse, sta circolando una notizia devastante: nel mese di ottobre del 2021, il nativo di Roma, Ilary Blasi e la sua amante si trovavano nello stesso locale per festeggiare il compleanno di un’amica. Un grande amico di Francesco Totti ha pubblicato un video in cui si vede che, a distanza dal tavolo dell’ex giocatore e della conduttrice, c’era Noemi che ballava sulle note di una delle canzoni napoletane più famose della storia. Anna Boschetti, compagna di Andrea Battistelli (proprietario del locale della festa in questione), ha deciso di vuotare il sacco e di dire tutta la verità.

Totti-Blasi, finalmente la verità: parla la compagna del titolare del locale

Alcuni quotidiani hanno rilanciato la notizia che la festa in cui c’erano Totti, Ilary Blasi e Noemi Bocchi era quella di Anna Boschetti. La donna ha condiviso alcuni video sui social network per fornire la sua versione dei fatti. “Non voglio parlare della fine del matrimonio tra Totti e Blasi, ma visto che sono stata chiamata in causa, vorrei precisare alcuni punti”. L’ex partecipante di Temptation Island ha annunciato che sta ricevendo anche numerosi messaggi: c’è chi la accusa di aver invitato alla sua festa sia la moglie che l’amante dell’ex giocatore della Roma.

“Io non sono nata il 23 ottobre e quindi non era il mio compleanno. Quella sera era una cena-spettacolo dove tutti hanno alzato il telefono e hanno prenotato il proprio tavolo. Io non conosco Noemi e ho scoperto solo oggi che quella sera c’era anche Noemi all’evento“. La Boschetti ha ribadito il tutto: non era il suo compleanno e non ha invitato nessuno. Anna, infatti, non conosceva né Ilary né Noemi.

“Mi state accusando di aver invitato moglie e amante: non ho invitato nessuno, non era il mio compleanno”: per chiudere il discorso, Anna ha ripetuto quello che aveva annunciato all’inizio.