La Regina Elisabetta II, non riesce a farne a meno: da 70 anni è un obbligo. Il perché è allucinante

La Regina Elisabetta II non può rinunciare a questa piccola mania, da 70 anni si fa sempre così e la cosa è alquanto incredibile.

Elizabeth Alexandra Mary nasce a Londra il 24 aprile del 1926, attualmente è la regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di altri reami del Commonwealth. Elisabetta II è la figlia del Duca di York che divenne re nel 1936 con il nome di Giorgio VI dopo l’abdicazione del fratello (zio di Elisabetta II) Edoardo VIII.

Elisabetta II sale al trono come regina nel 1952, dopo la morte del padre, nel 1947 sposa il principe Filippo Mountbatten dal quale avrà quattro figli: Carlo, principe di Galles ed erede al trono, Anna, principessa reale, Andrea, duca di York ed Edoardo, conte di Wessex. La regina Elisabetta II e le vicende della famiglia reale incuriosiscono milioni di persone, quello che oggi stiamo per raccontarvi è davvero incredibile.

La regina lo fa da 70 anni, l’abitudine riguarda i suoi pasti

La vita della regina Elisabetta II è scandita da un protocollo reale, ogni cosa deve andare in un certo modo secondo una certa etichetta, tempo fa abbiamo scoperto del perché la sovrana indossasse abiti colorati con cappellini abbinati (in caso di un attentato è più facile individuarla), oggi scopriamo una sua abitudine a tavola che dura da 70 anni.

Tra le tante stranezze che possiamo riscontrare è che Elisabetta II osserva una dieta particolare, mangia poche proteine ed evita assolutamente carne cruda e pesce crudo così come l’acqua del rubinetto, questo per evitare un intossicazione alimentare e conseguenze di salute molto più gravi come una possibile infezione.

Quello che però fa sorridere è che non è ammessa sulla tavola della regina la baguette o comunque panini a forma allungata ma solo circolari, per quale motivo?

Esisto due spiegazioni del perché alla regina non si possono servire panini dalla forma allungata, la prima rappresenta un tentativo di rovesciamento del potere istituzionale, la punta del panino in questo caso rappresenta la punta di una spada.

La seconda spiegazione è che non si possono servire alla regnante panini dalla forma di una bara e che quindi rappresentano la morte.