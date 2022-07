Francesco Totti, dopo l’addio a Ilary Blasi non ce la fa più: dal dolore alla rabbia

Francesco Totti è ai ferri corti: dopo l’annuncio del divorzio con Ilary Blasi non ha più avuto tregua, finendo al centro di costanti fughe di notizie.

Dopo l’addio alla moglie Ilary, Francesco Totti sta vivendo un periodo molto stressante, trovandosi al centro delle cronache rosa. Divorziare – soprattutto dopo 20 anni di matrimonio – è già molto doloroso: se poi si aggiunge il gossip ancora di più.

Sono stati giorni di fuoco per l’ex calciatore che sole poche settimane fa – con una nota stampa congiunta con la moglie – aveva annunciato la fine del suo matrimonio.

Da allora non ha avuto tregua con i media sempre addosso e il dispiacere del pubblico in merito a questa triste vicenda. Per non parlare delle voci diffuse sulla sua nuova storia con Noemi Bocchi, flower design con cui condivide la passione per il padel.

Francesco Totti, dopo l’addio a Ilary Blasi non ce la fa più: su tutte le furie

A mettere a dura prova la pazienza di Totti le costanti fughe di notizie in merito al suo addio con Ilary, dopo venti anni di matrimonio.

Il divorzio dell’amata coppia, infatti, ha e sta catalizzando da giorni i media con ricostruzioni dettagliate in merito al loro amore e indiscrezioni sui motivi del loro addio.

Un ultimo scoop avrebbe fatto saltare il tappo all’ex capitano giallorosso: si tratterebbe di alcune rivelazione di Chi Magazine in cui si racconterebbe come i suoi figli avrebbero incontrato quelli della sua nuova fiamma Noemi a insaputa di Ilary che lo avrebbe scoperto tramite vie traverse.

Rivelazione che sembra aver fatto perdere la pazienza a Francesco: secondo alcuni rumors sarebbe pronto a vuotare il sacco mettendo in chiaro alcuni aspetti, sottolineando come molte indiscrezioni siano ingigantite, finendo spesso in bufale.