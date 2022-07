Supermercati con file interminabili: questa è la situazione diffusa a seguito della scoperta di come un amato ingrediente da frigo sia destinato a diventare introvabile nei prossimi anni. Sale l’ansia tra i consumatori.

Sino al 2024 un amato prodotto immancabile nel frigo diventa introvabile. Questa criticità ha fatto scattare l’allarme nei consumatori accorsi subito a farne scorta, almeno tentando, visto che già ora sta scomparendo.

Come per molti prodotti – ad esempio i semi e l’acqua frizzante – si sta verificando una situazione preoccupante nei supermercati. Alcune categorie di prodotti sono a rischio estinzione.

A determinare questa criticità sono i rincari generali (dovuti allo scoppio del conflitto tra Ucraina e Russia e l’aumento dei prezzi nonché lo schizzare dell’inflazione), ma non solo.

In questo caso a dare una botta finale a un prodotto immancabile in frigo sarebbero i cambiamenti climatici: il suo prezzo salirebbe alle stelle aggirandosi intorno a una crescita del 14%.

Utilizzato in particolare nella cucina francese è diffuso in tutto il mondo tanto che secondo i dati in un mese se ne consumerebbe un kg in ogni casa.

Ingrediente frigo introvabile: di cosa si tratta

L’ingrediente che ha fatto scattare l’allarme dei consumatori – con l’incubo di una sua possibile scomparsa – è la senape.

Salsa amatissima, contraddistinta dal tipico color giallo, è molto utilizzata per cucinare ricette gourmet e cucinare piatti prelibati. Questo prodotto sta scarseggiato nei supermercati scatenando le preoccupazioni, incrementate soprattutto dal fatto che non si parla di un fenomeno temporaneo ma di una sua estinzione per i prossimi anni: sino al 2024 potrebbe essere introvabile.

La sua scarsità ha messo in campo strategia per limitarne l’uso come per esempio le catene food che ne stanno acquistando meno.

I motivo di questa criticità è dettato dal fatto che la senape è creata con i semi e quest’ultimi stanno scarseggiando. L’80% dei semi arrivano in Europa dal Canada, Paese messo inginocchi dalla siccità e dalla conseguente crisi produttiva con le coltivazioni sempre più scarne.