Spunta fuori la foto inattesa dal suo passato: “amiche folli” per un giorno, Nunzia De Girolamo si mostra vicina proprio a lei.

La conduttrice di “Ciao Maschio” è oggi protagonista di un ritorno al passato del tutto inatteso. Il feeling nello scatto di Nunzia De Girolamo, con un’amica di vecchia data, non può fare a meno di attirare l’attenzione degli utenti in rete.

Dopo aver scelto di dedicarsi interamente alla televisione – a partire dal 2018 – lasciando così alle spalle la sua attività in politica, la conduttrice di origini campane ha voluto farsi portavoce in queste ore di alcune considerazioni a tal riguardo.

Secondo l’ex opinionista di “Non È L’Arena” si sarebbe recata a Benevento, in occasione della sesta edizione del Festival Del Cinema e Della Televisione locale, ribadendo anche qui – tra l’affetto del pubblico – la differenza sostanziale tra politica e televisione. Mentre la seconda sarebbe grado di creare un habitat “più bello”, dovuto alla sua capacità di unire le persone, la prima mirerebbe a dividere. E pertanto sarebbe stata scartata nel presente della nata sotto il segno Bilancia.

“Amiche folli” Nunzia De Girolamo riemerge la FOTO dal passato: vicina a LEI

In tarda mattinata l’attuale opinionista di trasmissioni come “Piazzapulita” e “Controcorrente” ha letteralmente sorpreso le aspettative dei suoi oltre 129mila follower su Instagram.

La condivisione di uno scatto, appartenente al suo passato, ha presto suscitato non poca curiosità da parte dell’audience sui social network.

L’ex ministra si è mostrata stamani al fianco di Barbara Saltamartini. La deputata iscritta al gruppo parlamentare della Lega e di origine romana, è un’amica di lunga data della conduttrice. E avrebbe scelto di risvegliare, proprio quest’oggi, un ricordo estivo vissuto assieme alla De Girolamo.

Entrambe spensierate e sorridenti – in nera mise en place e occhiali da sole – sfoggiano il loro profilo migliore, mentre in didascalia un’ulteriore considerazione non passerà inosservata.

La scritta cita le testuali parole “amiche folli“. Che dunque quest’ultimo scatto abbia rappresentato un periodo particolarmente movimentato per la coppia di amiche? Una cosa resta certa. Oggi, un anno fa, la conduttrice era alle prese con le sue vacanze, in bikini – anche stavolta – nero, a Pantelleria.