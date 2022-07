Costanza Caracciolo sfoggia un colorato costume e regala a tutti un primo piano pazzesco. Instagram esplode del tutto

Tempo di relax e vacanze per Costanza Caracciolo e la sua famiglia, il compagno Bobo Vieri e le piccole Stella ed Isabel. Dopo mesi impegnativi che hanno portato Coco a lavorare sul lancio del suo primo prodotto beauty, un districante per i capelli adatto sia per grandi e che piccine, ora è arrivato il momento di staccare il cervello e rilassarsi.

Come ogni anno la Caracciolo ha scelto Formentera per le vacanze estive circondata anche dai suoi amici, in primis la sua ex compagna di avventure sul bancone di “Striscia la notizia”, Federica Nargi. Proprio con lei ed Elena Santarelli, l’ex velina bionda si è scatenata in un balletto che tramite Instagram è diventato subito virale.

Merito della Santarelli che lo ha pubblicato sottolineando come le due ex veline siano coordinate e si muovano a tempo, mentre per lei non c’è speranza. In un attimo tutti l’hanno amato e le tre sono state sommerse di commenti pieni di belle parole.

Costanza Caracciolo, colori o total black? Lei ha scelto: FOTO

E come ogni estate che si rispetti non può mancare qualche foto in costume. Costanza Caracciolo ce ne regala una in bikini fantastica. Primo piano eccezionale per la compagna di Bobo Vieri che sfoggia un triangolino super colorato ed un decolleté da favola.

Cappellino azzurro in testa, capelli sciolti e costume contenuto ma non troppo ed un bel selfie per parlare a tutti dei colori. “Sto seriamente rivalutando i colori!!!💛💕🌴💙🤩- ammette l’ex velina a corredo del post – Io grande amente del total black!!! 🖤Black addicted, come vi comportate d’estate voi, fedeli al nero oppure ogni tanto, tutta vita con i colori? 🎨”.

Domanda semplice ma molto in tendenza con le scelte del momento. Ed ecco, infatti, che in un attimo il post si è riempito di mi piace e commenti che si dividono tra chi dice la sua ed altri che non ce la fanno a rimanere in silenzio ed esternano i loro complimenti. Tra tutti c’è chi le scrive: “Sei talmente bella che ti sta bene qualsiasi colore 😍”.