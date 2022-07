Romina Power si lascia andare, bacio appassionato. Beccata così con lui

Romina Power si è lasciata andare alla passione durante le vacanze estive in Messico: conquistata da lui non resiste, il bacio passionale finisce nel mirino.

Conosciuta per il suo timbro unico, il suo talento artistico e la sua storia con Al Bano, Romina Power è una della cantanti più famose sulla scena musicale italiana. Di recente ha staccato la spina, dedicandosi alle vacanze estive: partita alla volta del Messico, è accaduto l’inaspettato.

La 70enne ha vissuto un momento spensierato carico di amore, mandando in tilt i fan. Da anni infatti il suo cuore non ha più battuto per nessuno: dopo il matrimonio con Al Bano, durato 25 anni, nessun compagno le ha scaturito le farfalle nello stomaco.

In realtà, la speranza dei fan è da sempre quella che la cantante ritorni con l’ex marito, ormai da anni in coppia fissa con Loredana Lecciso. Rimasti in buoni rapporti – tanto che si continuano a esibire insieme – la loro storia non ha mai avuto una secondo possibilità. Mentre i fan sognano un grande ritorno, l’artista si è lasciata andare a dolcezze con lui.

Romina Power in vacanza si lascia andare: passione travolgente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower)

Se il cuore di Romina è ancora segnato dall’addio con Al Bano e la scomparsa della loro figlia Ylenia – sparita da anni – la 70enne è riuscita a ritagliarsi un momento di spensieratezza.

Partita in Messico per trascorre una vacanza in una meta esotica si è trovata in dolce compagna con lui: si tratta di uno scheletro messicano – simbolo tipico della tradizione del posto – collocato in un negozio che ha attirato le sue attenzioni.

Intenta a dargli un bacio ha condiviso il momento passione sulla sua seguitissima pagina Instagram con tanto di dedica per il suo nuovo amico: il post ha scatenato subito un tripudio di cuori e complimenti.