Alba Parietti in versione rocker: abbassa i pantaloni laminati e.. Instagram collassa – FOTO

Alba Parietti super sexy anche a 60 anni. Al grido di “Rock N Roll Never Dies” infiamma il social dell’immagine. Sono tutti pazzi di lei

Lei è una vera diva della nostra tv e non solo. Oggi lo è diventata anche dei social attraverso i quali dice sempre la sua e si mostra nelle sue mille trasformazioni. Da donna super sexy nonostante i suoi orgogliosi 60 anni, con scatti acqua e sapone e altri in cui trucco e parrucco accentuano la sua bellezza. Parliamo di Alba Parietti che su Instagram quasi 500 mila follower e per loro non si risparmia mai, riuscendo a stupire sempre tutti. L’ultimo look? E’ da vera rocker.

Alba Parietti scopre la parte più calda di sé: la FOTO

Direttamente dal bagno Alba Parietti attira su Instagram l’attenzione dei suoi follower. La showgirl di casa nostra che è molto attiva sui social, e ha voluto regalare a tutti degli scatti accattivanti all’insegna del rock. Proprio a corredo delle foto, infatti, la bella Alba grida “Rock ‘N’ Roll Never Dies”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

Davanti allo specchio mostra il look con body nero, pantalone laminato e super tacchi in black. Alza la gamba e l’appoggia al lavandino, sorride e grida con i capelli che le cadono sugli occhi. Poi abbassa i pantaloni e scopre la parte più calda. Mostra il body e l’inguine. È lì che cadono gli occhi dei suoi fan potendo ammirare ancora una volta un fisico da 10 e lode per una donna che nella sua carriera ha percorso tantissime strade tra televisione e cinema.

Per lei sono belle parole ed una vera standing ovation: “Bellissima Alba. l’età è solo uno stato mentale! 👏👏👏👏” le dice una dei suoi tanti follower.

Alba e le vacanze in love: ecco con chi

Un po’ di brio ed un pizzico di sensualità è quello che ci vuole in estate ed Alba Parietti li ha usati tutti nelle sue ultime foto. L’artista è in vacanza ad Ibizia, una delle mete più gettonate insieme a Formentera per i vip in estate.

Come lei tanti altri volti noti si trovano sull’isola delle Baleari: da Federica Nargi a Costanza Caracciolo ed Elena Santarelli che nei giorni scorsi ci hanno deliziato con un balletto a tre che ha fatto il giro del mondo. Alba non è sola, è in compagnia del suo Fabio Adami, il suo nuovo compagno. I due stanno insieme, come lei ha ammesso da quattro mesi.

Un amore che la fa stare bene dopo “5 anni da single granitica e convinta” come ha detto qualche giorno fa proprio tramite il suo profilo, sottolineando che “L’amore è una cosa seria e importante. Forse la più seria”.