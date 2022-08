Francesco Totti e Noemi, è già tutto scritto: ecco quando li vedremo insieme

Francesco Totti e Noemi: i due hanno le idee chiare su cosa fare. Tutto è già stato programmato: lo faranno a breve ed Ilary gongola

Tra i tanti personaggi cari al gossip, loro sono certamente i protagonisti indiscussi dell’estate 202. Parliamo di Ilary Blasi, Francesco Totti e Noemi Bocchi. Ormai i paparazzi non li scollano gli occhi di dosso ed ogni minimo passo arriva in prima pagina, anche quello più celato.

Adesso tocca a Totti stare con i figli e così l’ex calciatore, dopo essere stato alcuni giorni nella Capitale, è arrivato a Sabaudia nella casa di famiglia per trascorre un po’ di giorni al mare. Ilary se ne è “scappata” in montagna, tra le Dolomiti, senza far mancare però la sua sensualità che dopo l’addio al Pupone sembra essere scoppiata più che mai.

Ed in tutto questo Noemi dov’è? Molto più vicina di quanto si pensi a Francesco, tra di loro ci sarebbe un accordo.

Totti e Ilary, i tempi della separazione

Totti e Ilary secondo i ben informati avrebbero scelto la via di una separazione veloce che nel giro di un mese e mezzo li porterebbe a dire per davvero la parola fine. Le cose potrebbero allungarsi leggermente per via delle ferie estive ma il percorso sembra ormai tracciato.

Oltre che la separazione “pratica” tra i due, c’è da definire anche la divisione del patrimonio, un vero impero. Non solo case e ville, ma anche diverse società, motivo per il quale non sarà facile raggiungere un equilibrio.

Fatto questo per Francesco si aprirà un nuovo capitolo della sua vita. Ecco cosa l’aspetta insieme alla sua Noemi Bocchi.

Totti e Noemi: il momento dell’uscita ufficiale

Francesco e Noemi usciranno allo scoperto quando la separazione tra il Pupone e l’ex moglie sarà definitiva. Questo è, a quanto pare, l’accordo siglato tra i due. Fino a quel momento resteranno a debita distanza, senza dare nell’occhio, anche se gli obiettivi dei paparazzi catturano tutto.

Anche in questi giorni, infatti, la nuova fiamma dell’ex capitano della Roma, è stata pizzicata proprio a Sabaudia su uno yatch.

Noemi avrebbe preferito seguire il suo nuovo amore e rinunciare alle consuete vacanze in Sardegna.

Per vederli insieme, dunque, ci sarà ancora da aspettare. Di certo l’estate trascorrerà tra avvistamenti dei due a distanza che continueranno a mantenere un profilo basso. Ed Ilary di questo accordo cosa ne pensa?