Primark, lo store pazzesco apre in centro Italia: “I clienti sono impazziti”

Primark: l’attesa è finita. È oggi il giorno della grande inaugurazione nel punto più strategico. Sarà immenso: i numeri

È una delle catene low cost più famose al mondo, presente nelle vie più importanti delle grandi città: da Oxford Street a Londra alla Gran Via di Madrid e da qualche tempo anche in Italia. Parliamo di Primark, il brand di abbigliamento amatissimo che negli ultimi tempi si sta allargando anche nel nostro Paese.

Diverse le aperture previste da qui a fine anno per il marchio di abbigliamento irlandese. Oggi è il grande giorno ed una nuova apertura si aggiunge alla lista degli store del Bel Paese. Dopo quella di Milano in via Torino, ora anche il centro Italia ha un altro polo strategico. Ecco dove.

Primark, il nuovo store arriva proprio qui: le info

Primark inaugura oggi, martedì 9 agosto, nel cuore dell’estate e a ridosso di Ferragosto, un nuovo store. L’attesa è ormai finita e oggi le porte saranno finalmente aperte. Bologna, la città dei portici, o meglio il centro commerciale Gran Reno taglierà il nastro.

Un punto vendita strategico per l’undicesima apertura in Italia del brand di abbigliamento ma anche beuty e casa. Un’area molto grande: oltre 4 mila metri quadrati che oltre alle esposizioni ospita 46 camerini, 31 casse ed alcune aree relax con la connessione wi-fi aperta.

“L’offerta su Bologna sarà costituita da capi d’abbigliamento e accessori moda uomo, donna, bambino e un’ampia gamma di articoli firmati Primark anche per la casa e il beauty – ha spiegato Luca Ciuffreda, Head of Primark Italia – Il nuovo negozio di Casalecchio di Reno avrà anche la collezione ‘Primark Cares’, che propone indumenti realizzati con materiali riciclati”.

Bologna, la catena in Italia si allarga

Primark in Italia è presente dal 2016 con il suo primissimo store ad Arese. Nell’ultimo anno la campagna di espansione è stata importante e mirata ed il capoluogo emiliano rappresenta l’undicesimo in lista che per il momento non si è ancora chiusa.

Luca Ciuffreda parla di Primark come una grande famiglia che ha già una squadra consolidata ma in via di espansione. Per Bologna, infatti, ci sono ancora delle posizioni aperte:

“In questo store, saremo oltre 150 colleghi. Per 30 di loro è la prima esperienza lavorativa e questo per noi è molto emozionante. Puntiamo moltissimo sulla formazione”.

A breve altre nuove inaugurazioni per arrivare anche a Venezia, la città della laguna, all’inizio del prossimo anno.