“Risplendi come il tuo vestito” Chiara Ferragni, il VIDEO a bordo piscina è uno spettacolo

Chiara Ferragni sfoggia il suo ultimo minidress in maniera magistrale. Come lei nessuno mai: movenze e fisico da far impazzire

Chiara Ferragni è volata ad Ibiza insieme al marito Fedez e ai figli Leone e Vittoria per le ferie di agosto. Giorni di grande relax, divertimento e amore per l’imprenditrice digitale che anche questa volta si è circondata delle persone che le vogliono bene.

Anche in vacanza però non si rinuncia agli outfit costruiti a dovere tra glamour ed un pizzico di sensualità che, ultimamente, non manca mai nelle scelte dell’influencer numero uno al mondo. Tutti minidress per questa estate ed è subito tendenza sui social, tra apprezzamenti e polemiche.

L’abito a raggi X e le polemiche: la Ferri gongola

Ha scatenato diverse polemiche uno degli ultimi abiti indossati da Chiara Ferragni in quel di Ibiza. Abito corto e scollato, molto aderente. L’attenzione del pubblico si è fermata però sulla stampa: una sorta di scheletro visto ai raggi x. È questa l’idea che sì ha guardando il look. Nei punti caldi, poi, due macchie di rosso, in corrispondenza del seno e dei glutei.

Su Instagram i commenti si sono scatenati a più non posso scherzando, non senza polemica, in alcuni casi, su questo strano effetto radiografia. Come sempre la Ferri non bada troppo alle polemiche ma di certo gongola perché in ogni caso si parla di lei.

E la cosa si è ripetuta ancora con il look indossato e sfoggiato magistralmente a bordo piscina. È uno brilluccichio totale.

Chiara Ferragni ed il look da Oscar: il VIDEO

Sono tutti pazzi di lei e del suo minidress non sono aderente e che osa ma super brillante. Così bello da illuminarla più che mai. Ha fatto di nuovo colpo Chiara Ferragni con l’abito ripreso in ogni minimo dettaglio a bordo piscina.

La moglie di Fedez è di schiena, quasi del tutto scoperta, si passa le mani nei capelli si gira e mostra il lato anteriore del minidress, completamente riempito di paillettes dorate. Scollo con triangolini, bretelle ed una linea semplice ma aderente che le cinge i fianchi, indossato rigorosamente senza reggiseno.

“Risplendi come il tuo vestito”

le dicono i suoi fan che l’ammirano a bocca aperta mentre si muove sinuosamente sulle note di Young And Beautiful di Lana Del Rey a bordo piscina “esibendo” il suo look.