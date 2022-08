Lidl, dalla Francia la novità che sconvolge gli italiani “devi provarlo” – FOTO

Lidl ancora una volta stupisce tutti. Due must arrivano sugli scaffali da Oltralpe. È possibile viaggiare pur restando a casa

Gli acquisti estivi impazzano, sia a tavola che per il guardaroba e tutti gli accessori da spiaggia. Impossibile resistere per molti, altri comprano solo il necessario in un periodo non troppo roseo per le finanze degli italiani.

Alla spesa però non si rinuncia concedendosi anche dei piccoli sfizi. Ecco perché gli italiani preferiscono affidarsi ai discount di fiducia nei quali sanno che possono trovare la qualità di prodotti non a marchio a piccoli prezzi.

Tra i più amati c’è senza dubbio Lidl, la catena tedesca che ha conquistato da tempo anche il nostro Paese. Tra offerte e prezzi super, c’è sempre il modo di non spendere troppo scegliendo la qualità.

Lidl ed il lancio di qualcosa di nuovo

Per gli appassionati di cultura e gastronomia Lidl ha sfornato una novità assoluta. Ha portato sui suoi scaffali qualcosa che arriva dalla Francia. Quasi nessuno la conosce ma l’annuncio sui social ha incuriosito moltissimo i clienti fidati.

Lo slogan dice che questa nuova proposta è da provare assolutamente e per chi si fida dell’esperto della grande distribuzione sa che è in buone mani. Ma di cosa si tratta? Guardare la foto non basta. Ti spieghiamo tutto.

Dalla Francia con furore: ecco la novità. La FOTO

Assaggiare le specialità degli altri Paesi è sempre bello quando si è in viaggio. Non tutti possono permetterselo di questi tempi ed ecco allora che Lidl ci fa viaggiare con il palato pur restando a casa. Si vola in Francia con la novità di questa settimana:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lidl Italia (@lidlitalia)

“Sei un po’ riluttante ad assaggiare i dolci stranieri? Fidati di noi: prova. Anzi, Provenza! Perché questa settimana ti proponiamo la Tropeziénne e la Clafoutis, dei veri bijoux in stile francese per il tuo palato . 🇫🇷 😋”

Scrive Lidl a corredo del posto. Il primo è un dolce tipico di Saint-Tropez, una brioche farcita da un mix di tre creme e spolverata di zucchero. Un vero capolavoro che si realizza con una ricetta depositata e segreta. Il secondo, invece, è un dolce originario del Limosino a base di ciliegie nere affogate in una pasta simile a quella delle crêpes.