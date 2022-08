Arisa fa commuovere Massimo Ranieri, il motivo è bellissimo – VIDEO

Arisa insieme a Massimo Ranieri: lui non ce la fa e si porta la mano al volto. Il momento epico fa il giro del web

Arisa è una delle interpreti più apprezzate del panorama nostrano. Un’artista che si è rivelata step by step e che ogni volta riserva sempre grandi emozioni. Di lei si parla in continuazione per i suoi cambi look, per le sue proposte decisamente sexy e a volte leggermente fuori le righe.

La cantante lucana negli ultimi mesi si è dedicata anche alla tv partecipando a diversi programmi, mostrando le sue doti di vera donna da palcoscenico, strepitosa nelle vesti di maestra di canto, di ballerina e anche di investigatrice tra talento artistico ed ironia pazzesca.

Arisa in concerto: fuori programma da brividi

Arisa in questa calda estate 2022 è in giro per l’Italia con il suo tour. Dopo la tv è tornata al suo amore grande, la musica ed il calore del pubblico. Nel corso della tappa di Frosinone ha regalato a tutti un fuori programma da lacrime lasciando i fan senza parole.

L’artista lucana, infatti, è scesa tra il pubblico e ha lasciato cantare uno dei suoi fan. Un duetto magnifico sulle note di “Meraviglioso amore mio”, uno dei grandi successi di Arisa. I due si sono tenuti per mano, si sono guardati negli occhi in modo intenso e hanno creato un’atmosfera magica.

Il video è diventato in un attimo virale. Protagonista del duetto il cantautore Stefano Rinaldi, in arte Narciso, finalista del Tour Music Fest 2021.

Arisa e Massimo Ranieri, il VIDEO da brividi

La potenza artista di Arisa fa emozionare e commuovere, ma non solo i fan. L’artista di “Sincerità”, infatti, è riuscita a toccare il cuore anche di un noto nome della scena musicale italiana, Massimo Ranieri. Proprio lui con anni e anni di carriera alle spalle, ha ceduto all’emozione.

Oggi ce lo ricorda un video su Tik Tok che riprende l’esibizione dei due artisti in uno spettacolo del 2020, neòl cuore della pandemia, davanti ad un teatro vuoto. I due cantano “La notte”, uno dei grandi successi di Arisa, in modo magistrale. Due voci così diverse che si uniscono in un capolavoro compositivo.

Ranieri, ad un certo punto, piega il capo e porta la mano in viso per coprire gli occhi lucidi. Un momento da brividi. Il pubblico è pazzo di loro:

“che bravi, potrebbero cantare un elenco telefonico e sarebbe arte😏”

dice uno dei tanti fan. Questo solo uno dei tantissimi apprezzamenti arrivati per i due artisti che hanno stupito tutti.