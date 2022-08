Rocio e Raoul, tra i due ci sono sempre il terzo e il quarto incomodo, LE FOTO parlano chiaro

Rocio e Raoul in vacanza in Spagna ma chi c’è insieme a loro? Si tratta della coppia più ricercata del momento

In barba alle malelingue nata fin dai primi rumors sulla loro unione, Raoul Bova e Rocio Morales hanno dimostrato di essere una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo. Reduce da un momento difficile con la moglie, Chiara Giordano dalla quale si stava separando, il bell’attore è rimasto folgorato dalla collega spagnola che si stava facendo apprezzare nel nostro Paese.

Si sono piaciuti, innamorati ed insieme hanno costruito una bellissima famiglia con la nascita di due figlie, Luna e Alma. Rocio e Raul sono insieme dal 2013, e nella vita come sul set hanno un’intesa da fare invidia.

Compleanno in vacanza per Raoul Bova

Per Raoul Bova quest’anno il traguardo della 51 candeline spente insieme alla sua compagna fuori dall’Italia. I due, infatti, si trovano in Spagna per una vacanza all’insegna dell’allegria.

“Auguri a te compagno meraviglioso di vita!” ha scritto Rocio sui social scegliendo un meraviglioso scatto che ritrae lei ed il suo compagno mentre giocano in piscina. Per la vacanza in Spagna i due però non sono soli.

Hanno scelto un viaggio a quattro “costruendo” un gruppo vacanze molto affiatato. Insieme a loro ci sono, infatti, sempre il terzo ed il quarto incomodo. Chi sono? Due volti super noti.

Rocio e Raoul, in vacanza con LORO – Le FOTO

Raoul Bova e Rocio Morales hanno scelto di vivere le loro vacanze insieme ad un’altra splendida coppia che da poco si è unita in matrimonio. Parliamo di Alberto Matano e del marito Riccardo Mannino.

Su Instagram tanti sono gli scatti che li ritraggono insieme felici, spensierati e super affiatati. Proprio l’ex mezzo busto del Tg1 ha scritto: “Risate, spensieratezza e una bella paella de mariscos” direttamente da Tarifa.

Ci ha pensato poi Rocio a fare il riepilogo di tutto quello che la vacanza è stata con un dolce post:

“Siamo partiti pieni di curiosità, stanchezza, speranza, voglia di scoprire e di scoprirci… ☀️💛 Siamo tornati pieni di gioia, energia, sole nel cuore e nella pelle, una complicità elevata… ☀️💛¡Hasta pronto España de mi corazón!”.

Insomma un’esperienza super solare e positiva, in una terra magnifica, e con dei compagni di viaggio che non hanno affatto deluso.