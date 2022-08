“Non mi hanno fatta partire per le vacanze” Fedez e Chiara e quel viaggio “bloccato” a una fan – VIDEO

Fedez e Chiara: ecco il gesto clamoroso che ha fermato il viaggio in Sardegna di una ragazza. Il motivo è stupefacente

I Ferragnez sono sempre sulla cresta dell’onda. Impossibile non parlare di loro: per i look, per la musica, la moda, le scelte di vita fatte e molto altro ancora. Solo in ultimo la polemica nata per l’escursione fatta dalla coppia nei pressi di Ibiza ed il selfie estremo pubblicato sui social.

Una vera bufera si è scatenata su Chiara e Fedez che hanno posato al tramonto su un costone roccioso con tanto di precipizio. Una scelta di poco gusto per il pubblico della coppia soprattutto dopo il tragico incidente che ha coinvolto il giovane 30enne, Andrea Mazzetto, che nei giorni scorsi è precipitato sull’Altopiano di Asiago per recuperare il cellulare.

Ferragnez sull’onda delle critiche

Tanti i commenti arrivati per la coppia che sottolineano come la loro proposta non sia affatto di buona idea in quanto in tanti potrebbero copiarli mettendo a rischio così la loro vita. I Ferragnez, dunque, sono stati accusati di non aver dato il buon esempio.

Ma non è tutto. Nelle ultime ore è apparso su Tik Tok un video di una fan di Chiara e Fedez che racconta come i due non l’abbiano fatta partite per le vacanze. Come è possibile? Ecco la storia incredibile.

Fedez e Chiara: come e perché hanno bloccato le vacanze della loro fan

“Mi ero organizzata una piccola vacanza dai miei parenti in Sardegna, il 28 di luglio. Era il secondo viaggio che facevo totalmente da sola, quindi avevo un’ansia orribile ed il giorno primo mi sentivo la sensazione ‘non devi partire’. Avevo perso la carta di credito, si era rotta la zip della valigia, non trovavo determinate cose.. pensavo mi stessi auto sabotando”.

Inizia così il racconto di Panteralilla, la ragazza che cura il brand dedicato a catenine e bracciali creati ad hoc con charm colorati e di plastica.

“Mi arriva questa notifica, shock, subito dopo pianto isterico. Per me era un brutto periodo ed è stato come liberarmi da un peso enorme”

continua la ragazza. Cosa le era successo? Chiara Ferragni aveva messo mi piace ad una sua foto, ma la bellezza del momento non era ancora fino. L’influencer le scrive e le manda alcune foto con addosso le sue creazioni. “L’emozione più bella del mondo” l’ha definita la giovane.

Ma la gioia del momento non si era ancora esaurita: “Ero ancora indecisa se partire o no fino a quando Federico ha ben pensato di fare una storia con tutte le mie cose – continua – Questo è il motivo per cui i Ferragnez non mi hanno fatto partire per la Sardegna. Dopo quello mille altre cose, io super grata”.

FERRAGNEZ, CRITICHE PER LE FOTO ESTREME. GUARDA SERVIZIO NEL TG DI YESLIFE