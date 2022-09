Udinese-Roma le pagelle e il tabellino della partita della Dacia Arena tra i bianconeri e la squadra di Mourinho.

La Roma, dopo il convincente inizio di campionato, va a far visita l’Udinese. Anche i bianconeri sono in gran forma e hanno battuto la Fiorentina nel turno infrasettimanale. Il primo tempo è scoppiettante: dopo appena cinque minuti, i friulani passano in vantaggio con Udogie. Il tiro in spaccata del laterale non lascia scampo a Rui Patricio.

Nella seconda frazione, Mourinho prova a scuotere i suoi con i cambi ma c’è soltanto una squadra in campo: l’Udinese. I bianconeri trovano il raddoppio con Samardzic: da segnalare la papera di Rui Patricio. Nel finale, Pereyra cala il tris con un tiro fantastico al limite dell’area e Lovric sigla il 4 a 0 con un destro che finisce sotto le gambe del portiere avversario. Serataccia per i giallorossi, che lasciano così il primo posto in classifica. L’Udinese, invece, sale a quota dieci punti in classifica raggiungendo proprio i giallorossi.

Udinese-Roma le pagelle e il tabellino

UDINESE (3-5-2) Silvestri, Becao, Bijol (17′ Ebosse), Perez; Pereyra (84′ Ehizibue), Samardzic (62′ Makengo), Walace, Arslan (62′ Lovric), Udogie; Success (62′ Beto), Deulofeu. All.: Sottil

ROMA (3-5-2) Rui Patricio; Mancini (65′ Zalewski), Smalling, Ibanez; Karsdorp (46′ Celik), Cristante (46′ Belotti), Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham (76′ Shomurodov). All.: Mourinho

Arbitro: Fabio Maresca

Reti: Udogie, Samardzic, Pereyra, Lovric

Il prossimo turno per l’Udinese e la Roma

Questa sorprendente Udinese di inizio campionato tornerà in campo per sfidare il Sassuolo al Mapei Stadium domenica prossima alle ore 15. La Roma, invece, giocherà con l’Empoli lunedì 12 settembre alle ore 20:45. I giallorossi dovranno disputare anche il primo match di Europa League contro il Ludogorets giovedì.