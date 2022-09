“Stai sfondando il muro” Flora Canto e il VIDEO dove LI fa impazzire tutti

Flora Canto con un brevissimo video attira tutti. Quello che fa è incredibile: i fan cadono ai suoi piedi in un solo colpo

Flora Canto, dopo il bel matrimonio con Enrico Brignano ed una magica luna di miele, ritorna sui social e manda a tutti un messaggio molto chiaro: no alla perfezione esito del ritocchino facile grazie alla tecnologia.

Non le manda a dire la showgirl e con due foto, una dopo l’altra, profondamente diverse, mostra ai suoi follower come è facile essere perfette sui social grazie all’app usata dalle influencer, FaceApp. E così si mostra prima ritoccata con pancino super piatto e fondoschiena generoso e poi al naturale, nella sua essenza, bella senza esagerazioni. Oltre alle foto il suo messaggio è veramente molto chiaro e diretto.

Ironia e frecciatine social: ecco a chi

“Quando vedo le influencer, e non solo, con questi meravigliosi fondoschiena e i vitini piccoli piccoli penso ‘che brave!!!’ Bevono tanta acqua e fanno tanto sport”! Poi però mi ricordo che c è FaceApp e tutto diventa più facile (per me e per loro)” scrive Flora Canto a corredo delle foto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flora Canto (@floracanto)

Insomma Flora Canto usando come sempre la sua proverbiale ironia ha mandato una durissima frecciatina a chi dei filtri non riesce a fare a meno ma anche a chi li guarda, spiegando che non sempre quello che si vede è realtà.

Flora non si ferma però e torna all’attacco. L’ultimo video che ha realizzato ha fatto impazzire tutti. E’ da vedere assolutamente.

Flora Canto ed il VIDEO che stende tutti

Batte con la mano contro il muro Flora Canto come se volesse sfondarlo, poi cambia angolazione, è dall’altro lato, con la stessa posizione come allo specchio, si guarda ma nulla cambia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flora Canto (@floracanto)

Anche in questo caso l’ironia è sottile ma pungente in accoppiata alla didascalia:

Ormai sono quasi un’Influenzzer! quasi..

Il riferimento è ai video che oggi vediamo sui social in cui con uno schioppo di dita o con un semplice cambio immagine tutto si trasforma. Lei credeva di esserci riuscita ma non è così, con un chiaro riferimento al fatto che nelle realtà nulla è così facile.

Sono tutti pazzi di lei e le dicono anche: “Stai sfondando il muro”. Oltre ai tanti amici e colleghi del mondo dello spettacolo che non possono non ridere tanti fan che la amano. Tra tutti: “Io ogni volta che vedo le tue storie mi metti il buon umore ti adoroooooooo troppo”.

