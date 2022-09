Francesca Pascale, lo smacco a Berlusconi: “Ora la do a …” incredibile

Francesca Pascale: un duro colpo inferto a Berlusconi. È arrivato il momento di chiudere con lui per sempre. Clamoroso

Francesca Pascale è salita agli onori della cronaca rosa per essere stata la giovanissima compagna di Silvio Berlusconi. Non una storiella ma un rapporto lungo ed importante, durato 10 anni, conclusosi nel 2020 nel cuore del lockdown.

Tra di loro un rapporto profondo tanto che lo stesso Cavaliere ha speso per la Pascale parole profonde e di ringraziamento. Si è parlato, infatti, anche di matrimonio. Poi lo scoop che nessuno si aspettava nell’estate del 2020: Francesca beccata su uno yatch a baciarsi con Paola Turci. Per tempo le due non hanno rilasciato dichiarazioni, poi per loro è arrivato il matrimonio.

Francesca Pascale e l’amore con Paola Turci: casa a Firenze?

Oggi Francesca Pascale è felice accanto a sua moglie, Paola Turci e con lei sta costruendo un futuro. Proprio qualche anno fa aveva detto di non amare le etichette e le categorie precisando: “Ora amo Silvio, ma se domani mi innamorassi di una donna, che male ci sarebbe?”.

Secondo le ultime indiscrezioni Francesca e Paola sarebbero in trattativa per acquistare casa a Firenze. Non una qualsiasi ma quella del calciatore della Fiorentina Saponara. Un’operazione che pare essere aperta da tempo e che adesso stia volgendo al termine.

Nel mentre però la decisione della Pascale che fa scalpore. Quello che lei avrebbe fatto cancella definitivamente i rapporti con Berlusconi. A lui, dopo il matrimonio, un altro pesante smacco.

Francesca Pascale chiude definitivamente con Berlusconi: ecco come

Francesca Pascale evidentemente di Berlusconi non ne vuole sapere più nulla e non solo sentimentalmente. La moglie della Turci, infatti, secondo le indiscrezioni trapelate, si sarebbe liberata dell’ultimo avere che la legava ancora al Cavaliere.

Si tratta di una casa nella Capitale, precisamente nella zona Nord della città, che il leader di Forza Italia le aveva venduto ad un prezzo simbolico nel 2020.

Un ultimo regalo, insomma, prima che i due si separassero.

L’immobile ha solo due vani ed un terrazzino ma si trova in una struttura di lusso con piscina e box auto privati, parco e vigilanza assicurata 24 ore su 24.

Secondo quanto riporta Verità & Affari, la Pascale avrebbe ceduto la casa alla sorella maggiore, Katiuscia stabilendo che l’appartamento ritornerà nelle mani di Francesca solo se Katiuscia dovesse morire prima di lei.

Francesca vive ad oggi in una grande tenuta nella campagna senese insieme alla sua Paola con ampia possibilità che le possano fare la spola con Firenze se l’acquisto andrà a buon fine.

