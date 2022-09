Muore la Regina, Harry lascia sola Meghan: lei reagisce così

Addio alla Regina Elisabetta: Harry corre da lei ma senza la moglie Meghan. Il perché di questa scelta e la sua posizione

Una giornata nera quella di ieri per il l’Inghilterra che ha perso la sua Regina, non una qualsiasi, ma La Regina. Dopo oltre 70 anni di regno Queen Elisabeth non ce l’ha fatta a resistere anche all’ultima “botta” e dal castello di Balmoral, sua residenza estiva, ha salutato tutti, senza far rumore, ma lasciando il mondo intero attonito.

Dal primo pomeriggio, da quando sono state diffuse le prime notizie ufficiali sulle sue condizioni, definite preoccupanti dai medici, tutti i componenti della Royal Family sono corsi al suo capezzale. Tra questi anche il ribelle nipote Harry.

Harry corre al capezzale della nonna

Harry ieri si trovava a Londra, insieme alla moglie Meghan. I due avevano in programma un serie di appuntamenti e di incontri che dal pomeriggio di ieri hanno prontamente annullato. A quanto pare Harry, senza la moglie, è arrivato in ritardo. Non ha potuto salutare Queen Elisabeth, per lui solamente sua nonna, che si è spenta all’età di 96 anni.

All’inizio i media britannici avevano detto che insieme ad Harry c’era anche Meghan nel viaggio concitato verso Balmoral, ma così non è stato. Il duca di Sussex ha lasciato dunque da sola la sua consorte, ma perché? E soprattutto la Marke come ha reagito?

Addio alla Regina, e Meghan cosa fa?

Le consorti dei nipoti di Elisabetta ieri non erano presenti al suo capezzale. Kate Middleton è rimasta a casa con i figli che ieri hanno affrontato il primo giorno di scuola e Meghan Markle? Si è parlato di un suo arrivo in un secondo momento. Ma perché?

La presenza di Meghan avrebbe potuto creare tensioni e fibrillazioni in un momento così delicato, oltre che spostare, evidentemente, molto l’attenzione sulla sua figura.

La moglie di Harry sarebbe stata di troppo, al capezzale della regina sono accorsi solo i suoi consanguinei.

I trascorsi della coppia, poi, con la famiglia reale sono stati non facili e le accuse di razzismo mosse da parte di Meghan hanno pesato molto, dando ad Elisabetta un colpo non facile da incassare.

Il destino ha voluto che i duchi di Sussex si trovassero già nel Regno e così la corsa di Harry è stata certamente più breve. Al momento non si sa dove Meghan sia rimasta e quale sia stata la sua reazione.

In punto di morte, in cuor suo avrà perdonato sua maestà? In una delle interviste concesse negli ultimi tempi aveva detto: “Perdonare è molto importante, ma ci serve un grande sforzo”.

ADDIO ALLA REGINA ELISABETTA – IL VIDEO