Mara Venier “umilia” Baudo: il motivo è sbalorditivo

Mara Venier lo ha ammesso davanti a tutti: lo smacco nei confronti di Pippo Baudo è clamoroso. Mai nessuno prima di lei

Settembre è il mese dei grandi ritorni, dalla scuola al fitness fino alle consuetudini in tv. È tempo di ritrovare sul piccolo schermo grandi classici della programmazione annuale e tra questi ieri è tornata più spumeggiante che mai Mara Venier con la sua “Domenica In”.

La Zia nazionale è ancora una volta al timone dello storico programma della domenica pomeriggio di Rai 1. È tornata quattro anni fa alla conduzione e da allora è sempre un grande successo grazie alla sua ironia, alla spontaneità e a quella capacità di saper raccontare le storie, belle o tristi che siano.

“Domenica In” ed alcune novità: ecco quali

Il programma non si stravolge ma resta di per sé uguale con alcune piccole novità per dare al pubblico sempre un minimo di rinnovamento. Tra queste c’è la nuova sigla che dopo “Domenica” di Achille Lauro, arriva un brano tutto nuovo realizzato da Andrea Sannino e Franco Ricciardi.

Per Mara ieri è stato il ritorno dei record. Ha iniziato, infatti, la sua 14esima edizione di “Domenica In” e lei lo ha detto orgogliosamente in apertura di puntata. Qualcosa che non avrebbe mai immaginato nemmeno lei che per il prossimo anno si prepara a spegnere le 30 candeline per ricordare la sua prima volta nel programma Rai.

Mara Venier e l’affronto a Baudo: “Nemmeno lui..”

Ma oltre questo record ce n’è un altro per Mara Venier. Sempre lei lo ha ricordato ieri nel corso dell’apertura di “Domenica In”. Quello che ha fatto lei non è riuscito a farlo nemmeno il grande Pippo Baudo. Un vero smacco per lui che da sempre è l’uomo dei record in tv.

“Nessun conduttore mai lo ha fatto, nemmeno il grande Pippo Baudo che saluto e abbraccio, lui è arrivato a 13, io a 14 edizioni”

Questo l’annuncio fatto ieri dalla Zia Mara per festeggiare il suo primato assoluto al timone della conduzione della domenica pomeriggio. La Venier meglio di Baudo, una piccola “umiliazione” per il grande della televisione?

