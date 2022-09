Chanel o Isabel? Francesco Totti esce allo scoperto con una delle figlie insieme alla sua Noemi. Gli scatti parlano chiaro

Sono passati pochi giorni dall’intervista rilasciata da Francesco Totti al Corriere della Sera nella quale il Pupone ha raccontato la sua verità sulla fine del suo matrimonio con Ilary Blasi e ora cambiano già le strategie.

Il Pupone, infatti, non si nasconde più. Ha ammesso di frequentare Noemi Bocchi da capodanno e ora che tutti sanno in modo ufficiale esce da casa della donna senza farsi troppi problemi. Non è da solo e ha portato con lui una delle sue figlie.

Ilary ancora in silenzio, parlerà a “Verissimo”?

Francesco Totti rompe gli schemi e pare essere deciso ad andare per la sua strada, senza essere troppo cauto e accondiscendente. Ed Ilary come la penserà?

È attesa da tutti la sua intervista dall’amica storica Silvia Toffanin con l’inizio di “Verissimo” anche se non c’è ancora nessuna conferma e nessun annuncio da parte della trasmissione.

Totti sta correndo un po’ troppo? Mettere i figli in mezzo ha irritato la conduttrice? Vediamo chi è andata tra Isabel e Chanel, con il padre a casa della sua nuova compagna.

Chanel o Isabel? Francesco Totti ha scelto lei per andare da Noemi

Francesco Totti, Samanta, amica di Noemi, Emanuele ed Isabel. Sono loro che gli obiettivi di Chi hanno pizzicato mentre uscono dalla casa della donna che ha colpito il cuore di Francesco. L’ex capitano della Roma non si nasconde ma sceglie di uscire da un’uscita secondaria forse proprio per via della presenza della sua terzogenita.

Con lui e la piccola Isabel, che pare Francesco abbia già portato questa estate da Noemi, anche

Emanuele, amico storico della coppia Totti-Blasi che si è schierato dalla parte dell’ex calciatore voltando le spalle ad Ilary.

È lui che negli scatti del settimanale diretto da Alfonso Signorini prende per mano Isabel uscendo dal cancello dell’abitazione di Noemi.

Nel mese di agosto la conduttrice Mediaset era corsa a Sabaudia, furiosa secondo i ben informati, per riprendersi proprio Isabel dopo che il Pupone aveva trascorso di nuovo del tempo con Noemi. Questa volta cosa succederà?

TOTTI CORONA, PARTONO LE MINACCE. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE