Charlene di Monaco, la sua ultima volta: sudditi in lacrime

Charlene di Monaco: la principessa sta per cambiare le sorti di tutto il Regno. La decisione presa insieme ad Alberto

Ha fatto preoccupare tutti negli scorsi mesi per le sue condizioni di salute ma pare che ora il peggio sia passato. Charlene di Monaco è tornata a casa lo scorso aprile dopo una lunga assenza e ultimamente si è fatta vedere sempre più in forma e raggiante.

Intorno a lei e al marito Alberto non si placavano le voci di una crisi e di una possibile ed imminente separazione. Niente di tutto questo secondo gli ultimi scatti che li immortalano complici e affettuosi come un tempo. Che succede tra i due?

Alberto e sua moglie come non li abbiamo mai visti

Aver trascorso le vacanze separati deve aver giovato molto a Charlene e Alberto di Monaco. Dopo l’estate, infatti, i due si sono fatti fotografare di nuovo, come non succedeva da tempo, mano nella mano ed in gesti affettuosi, con un lungo bacio del Principe a sua moglie.

Prima in occasione del tradizionale picnic monegasco U Cavagnëtu e poi durante la cerimonia di inaugurazione, con la posa della prima pietra, del rifugio della Société Protectrice des Animaux (SPA) di Monaco, l’ente nazionale che si occupa della protezione degli animali.

Secondo i ben informati c’è una notizia che potrà cambiare le sorti della coppia ma anche di tutta la famiglia e del Regno. Occhi puntati su Charlene, ecco perché.

Charlene di Monaco, ultima apparizione prima di..: c’è grande attesa

Secondo il gossip quella a Peille, la cittadina francese dove sorgerà il rifugio, potrebbe essere l’ultima apparizione di Charlene prima del grande annuncio. La gravidanza? Nient’affatto! Nei due eventi pubblici la principessa è apparsa in splendida forma senza mostrare nessun pancino sospetto.

Lei e Alberto, infatti, starebbero valutando di allargare la famiglia tramite l’adozione

motivo che potrebbe essere alla base di questa ritrovata complicità mostrata, senza veli, anche in pubblico dopo tantissimo tempo. Un’affettuosità così tra di loro non si era mai vista. Gabriella e Giacomo potrebbero avere a breve un fratellino o una sorellina?

