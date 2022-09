Matilde Caressa, Benedetta Parodi ha una figlia identica a lei: “Due gocce d’acqua” – FOTO

Matilde Caressa è uguale a mamma Benedetta Parodi. C’è un dettaglio che permette di non sbagliare. Gli scatti lo dicono

Ha due genitori famosissimi e a quanto pare anche lei sta cedendo alle lusinghe della notorietà. 20 anni ed una bellezza da vendere. Parliamo di Matilde Caressa, figlia della giornalista e food writer Benedetta Parodi, e del giornalista e telecronista sportivo Fabio Caressa.

Matilde ha le idee chiare e vuole seguire la strada che hanno intrapreso i suoi genitori. A lei però non piace il mondo del giornalismo e della conduzione. La strada che vuole seguire è quella del canto dopo la maturità classica conseguita al liceo Parini di Milano, ma a quanto pare non disdegna nemmeno la moda. Avete notato i dettagli che ricordano mamma Benedetta?

La figlia di Benedetta ama la moda e si vede

Il suo profilo Instagram è pieno di video mentre canta e suona la chitarra ma anche di scatti che la immortalano con look sempre fashion e trendy. Le due anime di Matilde Caressa sono differenti ma vivono bene ed in armonia.

Fin dal primo sguardo si intuisce che lei si sente bene davanti all’obiettivo con uno sguardo fiero e raggiante che ricorda proprio quello di mamma Benedetta. Anche lei potrebbe essere lusingata dalla televisione? Certamente lo è già dai social. Basta guardare il suo profilo Instagram per capire quanto sia già amata. Oltre 700 mila follower che la decretano a tutti gli effetti influencer in forte ascesa.

Matilde Caressa come mamma Benedetta Parodi. Le FOTO

Basta guardarla e capire al primo colpo che è la figlia di Benedetta Parodi. Stesso sguardo, stessa espressione e stesso sorriso magnetico che conquista all’istante. La primogenita di casa Caressa è un fiore che continua a sbocciare e piacere un sacco.

Lo dice chiaramente uno scatto realizzato questa estate in Sardegna, a Porto Rotondo, per capire che lo stile e la bellezza seguono le orme di mamma. Matilde indossa un abito nero, lungo, con uno spacco a dir poco vertiginoso. Stivali e borsa in tinta per un total look che conquista. Per il web c’è un solo coro:

“Due gocce d’acqua”

Grazie all’ultimo taglio di capelli che ha scelto, un bob liscio con frangia sbarazzina, Matilde lascia pensare subito a Benedetta. Questo taglio di capelli l’ha resa sempre di più uguale alla mamma.

MARCHE, MADRE CERCA IL SUO PICCOLO DISPERSO. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE. GUARDA