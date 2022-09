Alessia Marcuzzi: non è il suo momento. A prendere le sue difese ci pensa Costanzo che mette i puntini sulle i

Alessia Marcuzzi è una conduttrice amatissima. Tanti sono stati negli anni i programmi che ha condotto e che sono diventati dei veri cult, da “Le Iene” a “L’isola dei famosi” e “Temptation Island”, solo per citarne alcuni. Ben 25 anni di onorata carriera trascorsi nell’azienda che per lei è stata una seconda casa, Mediaset.

Poi la decisione di lasciare e di prendersi del tempo per sé, la sua famiglia ed il lavoro da imprenditrice. Alessia si è allontanata per circa un anno dalla tv ma il calore del pubblico non le è mai mancato. Poi la bella notizia del ritorno e le novità per lei.

Autunno nero per la conduttrice: ecco cosa succede

L’autunno 2022 sarebbe dovuto essere il momento del ritorno in tv e soprattutto in Rai di Alessia Marcuzzi. Come annunciato nel momento della presentazione dei nuovi palinsesti, alla presentatrice è stata affidata una trasmissione nuova di zecca “Boomerissima”.

La partenza era fissata per novembre ma secondo le indiscrezioni lanciate da Dagospia e poi ripetutesi sul web, la trasmissione sarebbe stata rimandata al nuovo anno. Pare ci siano dei problemi di budget.

Ecco allora che toccherà ancora attendere per vedere Alessia sul piccolo schermo. Nel mentre però ci ha pensato Maria De Filippi a farla tornare in Mediaset, anche solo per un giorno, volendola come ospite nella prima puntata di “Amici”.

Alessia Marcuzzi, per lei le parole più belle da parte di Costanzo

A sostegno del delicato momento che sta vivendo Alessia Marcuzzi si è schierato un grande nome del giornalismo e della televisione, Maurizio Costanzo.

Il marito della De Filippi sul settimanale Nuovo ha parlato dello slittamento della trasmissione e rivolgendosi alla conduttrice ha detto:

“Tempo debito, dimostrerà tutto il suo valore di conduttrice. Lei è molto amata dal pubblico, quindi sicuramente tante persone aspettano che torni in onda. Mi dispiace non vedere per il momento Alessia Marcuzzi, avrebbe dovuto segnare il suo esordio in Rai”.

Sulle ragioni del cambio di programma Costanzo non si è espresso specificando che lui conosce solo quanto è trapelato in questi giorni. In ogni modo, ha specificato, gli spostamenti in tv sono fisiologici. È dunque fiducioso per la Marcuzzi che non vede l’ora di poterla ritrovare sul piccolo schermo.

