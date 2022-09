EROS E MICHELLE INSIEME, IL MOTIVO. GUARDA VIDEO

Gli italiani sono sull’orlo di una crisi di nervi, verrebbe quasi da dire, si salvi chi può. Ci aspetta un inverno davvero triste dal momento che le prospettive economiche nel breve e lungo periodo solo decisamente tristi.

Da inizio anno l’inflazione ci ha presentato un 2022 nero, per non dire nerissimo. Gli aumenti sulle materie prime hanno generato non pochi problemi per i produttori che si sono ritrovati costretti a rincarare ulteriormente la merce immessa sul mercato a discapito dei consumatori.

Sono milioni le famiglie italiane che non riescono ad arrivare a fine mese, il Governo aiuta i meno abbienti con sussidi e bonus, ma talvolta neanche questi bastano. La ciliegina sulla torta, a parte l’inflazione galoppante, è senza dubbio il rincaro su luce, gas ed acqua. Ci aspetta un ottobre terribile, ecco i maxi rincari in arrivo.

Cosa aumenterà in modo maxi? Ecco la lista nera del caro bollette

Maxi rincari sulla luce che registrata un +60%, una simile situazione è insostenibile. Un salasso bello e buono che a breve milioni di italiani dovranno affrontare senza se e senza ma.

Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica, torna a parlare del caro energia ed afferma: “Non torneremo ai prezzi di un anno e mezzo fa, ma almeno cercheremo di evitare certi picchi inaccettabili”.

Ma come mai gli italiani stanno per pagare un ulteriore rincaro? A risponde questa domanda è Stefano Besseghini, il quale sottolinea come l’Autorità ha disposto il maxi-aumento poiché rientra “in un quadro rilevante di variazione in cui tutto il sistema viene trascinato”.

Sicuramente sarà un vero salasso per il popolo che si ritroverà a stringere ancora di più la cinghia. Si cercherà di risparmiare ancora per poter pagare le bollette, a questo punto dobbiamo aspettarci un aumento dei poveri visto che ormai in pochi riescono a soddisfare la soglia minima di sopravvivenza.