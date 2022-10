Salta tutto al “Grande Fratello Vip”. Il televoto si ferma e lunedì nessuna eliminazione. Ecco il motivo della decisione

Il “Grande Fratello Vip” sotto la guida di Alfonso Signorini è tornato in prima serata su Canale 5 anche in questa nuova stagione televisiva. I vipponi sono nella casa più spiata d’Italia da poco e già gli equilibri cominciano a vacillare.

Come sempre i colpi di scena non mancano e a soli due giorni dalla diretta del lunedì sera, arriva un cambio di programma improvviso. Nel pomeriggio l’annuncio della produzione ed il televoto viene annullato. Ecco cosa è successo.

Salta tutto al “GF Vip”: lunedì nessuna eliminazione

Lunedì doveva esserci il primo eliminato di questa edizione del “Grande Fratello Vip” ma tutto è saltato. Il televoto infatti è stato sospeso e non ci sarà nessuna eliminazione. La sfida doveva essere tra i tre nominati: Marco Bellavia, Giaele De Donà e Giovanni Ciacci che per il momento sono salvi.

Il “Grande Fratello” ha dovuto prendere questa decisione in seguito a quello che è successo nella casa nelle scorse ore e per questo ha annunciato sui social un cambio di programma.

“Grande Fratelli Vip”, Bellavia abbandona: il televoto è sospeso

Marco Bellavia ha deciso di lasciare la casa del “Grande Fratello Vip”. Lo ha annunciato la produzione nel corso di questo pomeriggio con un comunicato ufficiale diffuso sui social.

Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la Casa. Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Giaele De Donà, Marco Bellavia e Giovanni Ciacci è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati. #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 1, 2022

Marco Bellavia, mental coach di 57 anni, è noto per essere stato uno dei mitici conduttori dell’iconico programma per bambini di Italia 1 “Bim bum bam”, dal 1990 al 2001. Aveva scelto di partecipare al reality di Canale 5 per cercare di uscire fuori da un momento difficile della sua vita, la depressione. Ma l’esperienza non ha mostrato quello che il conduttore sperava.

“Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la Casa. Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Giaele De Donà, Marco Bellavia e Giovanni Ciacci è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati”.

Questa la comunicazione ufficiale data dalla produzione del programma che non spiega la motivazione che ha spinto il vippone a prendere questa decisione anche se è facile capire che il già difficile clima che si era creato nella casa gli scorsi giorni ha spinto Bellavia ad abbandonare il gioco. Il gruppo lo ha allontanato e lui ha mostrato diverse crisi, molte delle quali sfociate in pianto.