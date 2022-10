Orrore in una villetta: 48enne uccide la madre, poi chiama i carabinieri

La scorsa notte a Subbiano, in provincia di Arezzo, un uomo di 48 anni ha ucciso la madre all’interno della villetta dove vivevano. Sul caso indagano i carabinieri.

Subbiano, omicidio in una villetta: 48enne picchia e uccide la madre poi chiama i carabinieri

Ha picchiato a morte la madre, poi ha telefonato ai carabinieri raccontando tutto. Questa la tragedia consumatasi la scorsa notte, tra giovedì 13 e venerdì 14 ottobre, a Subbiano, comune in provincia di Arezzo.

Secondo le prime informazioni, riportate da alcuni quotidiani locali e dalla redazione di Rai News, l’uomo di 48 anni avrebbe aggredito la madre, un’anziana di 85 anni, nella villetta dove vivevano, forse al culmine di una violenta lite. Poco dopo ha chiamato il 112 dicendo all’operatore: “Ho ammazzato mia mamma: venite“.

Presso l’abitazione, dunque, si sono precipitate le pattuglie dei carabinieri ed i soccorsi del 118. Ai sanitari non è rimasto altro da fare che constatare il decesso della donna. Il 48enne è stato, invece, prima trasportato in ospedale in ambulanza e successivamente accompagnato in caserma per essere interrogato. Da determinare se l’uomo, abbia provato a togliersi la vita dopo il delitto o se fosse in stato di alterazione.

Stando a quanto appurato, riferiscono i colleghi della redazione di Rai News, il 48enne pare fosse noto in zona per dei problemi di dipendenza. Ora i militari dell’Arma stanno conducendo gli accertamenti e le indagini per far luce sul delitto e determinare il movente. A coordinare le indagini il pubblico ministero di turno, Francesca Eva, giunta sul posto insieme ai soccorsi e le forze dell’ordine.

