Emily Ratajkowski, nel VIDEO movenze audaci e trasparenze. I fan in delirio: “VM18, ci hai sconvolti”

Emily Ratajkowski, l’audace modella sconvolge i fan. Ora è davvero troppo, così spinta non l’abbiamo mai vista.

Nata nel 1991 a Londra, Emily O’Hara Ratajkowski è una modella di fama internazionale. Ha vissuto un’infanzia molto tranquilla, la madre era un’insegnante di lettere mentre il padre un pittore ed insegnante di arte.

Fin da piccola ha mostrato una forte propensione per il teatro e l’arte in generale, ragion per cui, incoraggiata anche dal suo insegnante di danza, decide di entrare a fare parte del mondo dello spettacolo.

Bella come poche, a soli 14 anni, incontra un agente che la inserisce nel mondo della moda. Con un po’ di gavetta e tanti sacrifici, in pochissimo tempo, Emily è diventata una vera stella delle passerelle di tutto il mondo.

Mai vista così spinta, Emily da il meglio di se

Possiamo di certo affermare che la modella non passa inosservata, in un video postato sul suo profilo Instagram che vanta 29.5 milioni di follower, si vede tutta la sua femminilità e voglia di giocare da sola e con un’amica.

Audace, sensuale, maliziosa, Emily in pochissimi minuti manda in tilt il web portandosi a casa milioni di visualizzazioni e commenti di approvazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Matilde Caressa, conoscete la sua grande passione? Benedetta Parodi può solo gioire… – VIDEO

L’effetto vedo non vedo, dato da un abito traforato sotto al quale ha indossato biancheria intima striminzita, è un regalo a tutti quei fan che apprezzano il genere VM18. La breve clip riprende la modella in più momenti della serata, in stanza prima di uscire, in un locale mentre balla, beve e si diverte con un’amica.

Emily è una modella di fama internazionale, i commenti che hanno arricchito il video non si contano e non si traducono visto che sono scritti in tutte le lingue del mondo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–> Chanel Totti asfalta le malelingue sulla sua famiglia, lo sfogo social mette a tacere tutti

Qualche italiano compare tra le fila interminabili: “Ci hai sconvolti”, leggiamo ed infine: “Sei un desiderio troppo grande per me”.

TOTTI E NOEMI ALLO SCOPERTO. IL SERVIZIO NEL TG DI YESLIFE.IT. GUARDA VIDEO