Un bimbo di due mesi è morto improvvisamente in casa a Taggia, in provincia di Imperia. L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia per determinare le cause del decesso.

Aveva solo due mesi il bambino deceduto ieri pomeriggio in un appartamento a Taggia, in provincia di Imperia. A lanciare l’allarme sono stati i genitori, i quali, accortisi che il piccolo non respirava, hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

Presso l’abitazione si è precipitato un equipaggio del 118 che, dopo i primi tentativi di rianimazione, ha trasportato il piccolo in ospedale. Qui è stato possibile solo constatarne il decesso, su cui ora stanno indagando i carabinieri. Sulla salma è stato disposto l’esame autoptico.

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 13 ottobre, un bambino di appena due mesi è morto improvvisamente nell’abitazione dove viveva con i genitori, un appartamento sito in via Soleri a Taggia, comune della provincia di Imperia.

Proprio i genitori, una coppia di nazionalità straniera, hanno dato l’allarme scendendo in strada dopo aver notato che il figlio non dava più segni di vita. La centrale operativa, riporta la redazione di Fanpage, una volta ricevuta la segnalazione, ha inviato sul posto un’ambulanza con a bordo l’equipe medica. I sanitari, dopo le prime cure, hanno caricato il piccolo sull’ambulanza e lo hanno trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Sanremo. Nonostante i vari tentativi di tenerlo in vita, non c’è stato nulla da fare: i medici hanno potuto solo constatarne la morte.

Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sanremo. I militari dovranno stabilire quali siano le cause della morte del bambino che pare sia stato colto da una grave crisi respiratoria. Gli investigatori, riferiscono i colleghi di Fanpage, non escludono che possa essersi trattato di un caso di Sids (Sudden Infant Death Syndrome), ossia sindrome della morte improvvisa del lattante, conosciuta anche come “morte in culla” che colpisce i bimbi in età compresa tra un mese ed un anno.

A stabilirlo con certezza saranno i risultati dell’autopsia che l’autorità giudiziaria ha già stabilito sulla salma. L’esame verrà eseguito nelle prossime ore.

