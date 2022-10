Uno scontro frontale tra un’auto ed un furgoncino, avvenuto ieri pomeriggio a Fanzolo di Vedelago (Treviso), è costato la vita ad un ragazzo di 19 anni.

Ancora una tragedia sulle strade del nostro Paese. Nel tardo pomeriggio di ieri, un ragazzo di soli 19 anni è rimasto vittima di un terribile incidente avvenuto nei pressi di una rotatoria a Fanzolo di Vedelago, in provincia di Treviso.

Il 19enne era alla guida di un’auto che, dopo essersi scontrata frontalmente con un furgoncino, condotto da un 75enne, è stata avvolta dalle fiamme. A prestare i primi soccorsi alcuni passanti che hanno provato a domare il rogo. Purtroppo all’arrivo dei sanitari era ormai troppo tardi. Ferito gravemente il conducente del furgoncino.

Vedelago, frontale tra auto e furgoncino nei pressi di una rotatoria: morto ragazzo di 19 anni

Un morto ed un ferito grave. È il bilancio dello scontro avvenuto intorno alle 17:30 di ieri, giovedì 13 ottobre, in via Monte Grappa a Fanzolo, frazione del comune di Vedelago, in provincia di Treviso. La vittima è Antonio Funes, 19enne di Altivole.

Il ragazzo, per cause ancora da determinare, ha perso il controllo della Fiat Punto su cui viaggiava che, dopo aver invaso la corsia opposta, si è schiantata con un furgoncino, alla guida del quale si trovava un uomo di 75 anni. Dopo il violento impatto, avvenuto nei pressi di una rotatoria, scrive Il Corriere del Veneto, la vettura ha preso fuoco. Alcuni passanti, accorgendosi dell’accaduto, hanno provato a spegnere le fiamme con alcuni secchi d’acqua ed hanno chiamato i soccorsi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Bambino di soli due mesi muore in casa: disposta l’autopsia

In pochi minuti sono sopraggiunti i vigili del fuoco e lo staff medico del Suem 118, a bordo di alcune ambulanze e dell’elisoccorso. Domato il rogo, i pompieri hanno estratto il giovane dall’abitacolo, ma non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto solo dichiararne la morte. Il 75enne, invece, è stato trasportato in ospedale, dove ora si trova ricoverato in prognosi riservata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Orrore in una villetta: 48enne uccide la madre, poi chiama i carabinieri

Sul posto anche i carabinieri di Castelfranco per i rilievi di legge. Da una prima ricostruzione, scrive Il Corriere del Veneto, pare che alla base del sinistro vi possa essere un malore che avrebbe colto Funes alla guida facendogli perdere il controllo dell’auto.

TOTTI E NOEMI ALLO SCOPERTO. IL SERVIZIO NEL TG DI YESLIFE.IT. GUARDA VIDEO