Una donna di 52 anni è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco in una zona di campagna a Pratoregio di Chivasso (Torino). A chiamare le forze dell’ordine è stato un passante che ha notato il corpo della 52enne riverso al suolo.

Quando i soccorsi sono giunti sul posto non c’è stato nulla da fare. Inizialmente si era ipotizzato che la vittima potesse essere colto da un malore mentre era in bici, poi, però, dopo i primi accertamenti, è emersa un’altra verità. Ora si sta indagando per individuare il responsabile del delitto.

Omicidio nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 12 ottobre, a Pratoregio, piccola frazione del comune di Chivasso, in provincia di Torino. La vittima è Giuseppina Arena, 52enne residente nel comune del torinese che proprio ieri aveva festeggiato il suo compleanno.

Tutto è partito, intorno alle 18, quando un passante ha trovato la donna riversa al suolo in una zona di campagna nella periferia della frazione. Subito, riportano i quotidiani locali e la redazione di Fanpage, ha contattato le forze dell’ordine segnalando la presenza del corpo.

In pochi minuti, sul luogo indicato dal passante sono arrivati i carabinieri della compagnia di Chivasso, i colleghi del capoluogo piemontese e gli uomini della Scientifica per i rilievi. Il medico legale ha constatato il decesso della 52enne che, scrive la redazione di Fanpage, in un primo momento si pensava fosse deceduta a causa di un malore mentre percorreva in bici la strada. Successivamente, però, in seguito agli accertamenti, è emerso che Giuseppina era stata raggiunta da tre colpi d’arma da fuoco, uno dei quali all’altezza dello zigomo.

Ora i militari dell’Arma stanno conducendo le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Ivrea, per far luce sul delitto e cercare di individuare il responsabile, datosi alla fuga.