X Factor 2022, pioggia di critiche per Ambra Angiolini: “non mi sposterete mai”

Ambra Angiolini tira fuori le unghie durante i Bootcamp di “X Factor 2022”: la giudice prende una decisione impopolare che le costa il sostegno del pubblico

Nessuno si sarebbe mai aspettato una Ambra Angiolini così determinata e sicura di sé nel corso dei Bootcamp di “X Factor 2022”. L’attrice, che è stata l’ultima dei giudici ad effettuare la scrematura del suo roster, non si è lasciata intimidire dalla sicurezza ostentata dai suoi predecessori.

Pur essendo sbarcata nel noto talent solamente quest’anno, la giudice sta dimostrando di avere la stoffa per poter competere con i suoi colleghi, specialmente con un veterano quale Fedez.

Proprio ieri sera, la Angiolini ha lasciato tutti di sasso nel momento in cui, noncurante del parere del pubblico, ha scelto di seguire solo ed esclusivamente il suo istinto. Siete d’accordo con la decisione presa dall’attrice?

Una decisione sicuramente impopolare è parsa costare davvero cara ad Ambra Angiolini. Il siparietto che le ha messo contro l’intero pubblico dell’Allianz Cloud concerneva la performance di Francesco Guarnera, che alle Audition si era distinto grazie all’inedito riguardante l’ex fidanzata Martina.

Il concorrente, che si è esibito sulle note de “L’ultima notte” di Ariete, non ha mancato di entusiasmare i presenti, che si sono letteralmente scatenati sulle note della canzone.

“Tu non fai canzoni pop, tu sei pop! Ce l’hai dentro…” si è complimentata Ambra, che tuttavia non ha fatto mistero di essere rimasta maggiormente colpita dal precedente inedito.

Proprio alla luce di ciò, la giudice ha deciso non concedere una sedia al giovanissimo concorrente, convinta del fatto che il “no” rifilato a Francesco gli sarebbe stato d’insegnamento in vista di un futuro nel mondo della musica. Una scelta che gli spettatori non hanno minimamente gradito, tanto da arrivare a fischiare a gran voce proprio mentre l’attrice si esprimeva.

Ambra, che non ha mancato di tirar fuori gli artigli, non si è fatta mettere i piedi in testa dal pubblico. “Potete fischiare quanto volete, tanto non mi spostate” ha sentenziato la Angiolini, più che sicura della scelta presa.

