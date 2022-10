Creme anti-rughe, quali sono le migliori e come scegliere quella giusta

Non sapete come prevenire le rughe? Scegliendo il prodotto giusto per la vostra pelle: quali sono le creme migliori

Con il passare del tempo e l’età che avanza la prima parte del corpo che vediamo invecchiare è, senza dubbio, il viso. Le rughe cominciano a farsi strada e piano piano diventano parte integrante di noi.

A seconda del tipo di pelle, c’è chi ne ha di più e chi di meno, ma in ogni caso nel corso degli anni, fin dalla giovinezza bisogna prendersi cura di sé ed evitare che esse si presentino in modo repentino.

Crema antirughe, qual è il prodotto migliore

Innanzitutto, bisogna essere informati sugli ingredienti della crema, i prodotti bio hanno più vantaggi poiché presentano una formula naturale, sono rispettosi per l’ambiente e più efficaci. Tra le marche consigliate ci sono:

Florence Bio Cosmesi – Crema Viso Antietà all’Acido Ialuronico: ideale per tutti i tipi di pelle, aiuta a ridurre la comparsa di rughe superficiali e imperfezioni della pelle, rendendola setosa e levigata, è rigenerante. Non ha para beni, additivi, siliconi, riempitivi e profumi.

Crema di Giovinezza Antietà Bio – Tesori di Provenza: concentrato antiossidante con una buona azione anti-age.

Crema Gel Multiriparatrice – Garnier Bio: contiene olio di semi di canapa biologico arricchita di vitamina E e con acidi grassi Omega 3 e 6. Essa aiuta a lenire, idratare, ridurre e riparare le rughe; ha un effetto rimpolpante. Vale sia per le pelli danneggiate dal sole, freddo e inquinamento sia per quelle più sensibili. Non contiene nessun ingrediente o derivato di origine animale.

Crema Notte Antirughe Lavanda – Garnier Bio: prodotto da usare la notte. Ha proprietà antinfiammatorie e antiossidanti che aiutano a ridurre e le condizioni di stress cutanee, le rughe e i segni dell’invecchiamento.E’ ricca di olio di argan e olio di jojoba biologici.

Crema Viso Idratante Sensitive – Acqua alle Rose: il prodotto è costituito dalla maggior parte di ingredienti di origine naturale, indicata per le pelli sensibili. Contiene vitamina B5 che aiuta a proteggere la pelle e l’Estratto di Rosa 100% naturale, che fa da idratante ed agisce in profondità. E’ anche un collagene che rimpolpa e distende le rughe.

