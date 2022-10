Primark pronto alla rivoluzione: aprirà in Italia e sarà uno store mai visto prima!

È tutto pronto per l’apertura di un nuovo negozio Primark in uno dei capoluoghi italiani più frequentati: scopriamo insieme i dettagli

Primark sta rapidamente espandendo la propria linea imprenditoriale in tutto il mondo. Il colosso fondato a Dublino nel 1969 da Arthur Ryan è già presente in ben 12 paesi con i suoi store, di cui solamente 229 sono collocati tra Irlanda e Regno Unito.

La nota catena, come si legge nel sito ufficiale stesso, è pensata per gli “amanti della moda a basso costo“. Parallelamente, il ventaglio di articoli messo a disposizione da Primark non riguarda solamente il settore dell’abbigliamento.

L’azienda irlandese offre infatti un’ampia gamma di complimenti d’arredo per la casa, pensati per fornire un tocco di stile alla vostra abitazione senza dover rinunciare al binomio qualità-convenienza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Vi prego non spingete”, da Eurospin clienti in delirio: tutti vogliono LEI, costa pochissimo

Primark apre in una nota città del Nord Italia: milioni di persone sono già in fermento

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Francesco Totti, la prima FOTO con Noemi: mai visto così

L’azienda fondata in Irlanda negli anni Sessanta si prepara a fare la rivoluzione nel Bel Paese. Visto il successo della nota catena – che è già presente sul suolo italiano con ben 10 store -, i responsabili Primark hanno deciso di avallare l’inaugurazione di un nuovo punto vendita.

Si tratterà di un punto vendita senza precedenti in Italia, data l’imponente dimensione di ben 4.600 metri quadrati. L’inaugurazione, prevista per la giornata di martedì 8 novembre, starebbe già mandando in fibrillazione migliaia di potenziali clienti.

Dove potremo trovare questo store Primark unico nel suo genere, che offrirà un consistente numero di posti di lavoro a parecchie persone? Il nuovo punto vendita è collocato presso il centro commerciale Le Gru di Torino, dove sono attualmente in corso dei lavori di ristrutturazione per il rinnovamento della struttura di Piazza Nord.

L’intervento di restyling consentirà alla Piazza Nord di Le Gru di acquisire una fisionomia architettonica innovativa, perfettamente in linea con quella di molti altri centri commerciali sparsi nel mondo. Primark, in un simile contesto, rappresenterà solamente quella che si suol definire la “ciliegina sulla torta”.

TOTTI E NOEMI ALLO SCOPERTO. IL SERVIZIO NEL TG DI YESLIFE.IT. GUARDA VIDEO