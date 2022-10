Chiara Ferragni e Fedez scherzano con Vittoria, il gioco però non piace affatto: “Gelosissima della mamma!”

La piccola di casa è davvero una bambina molto amata dai genitori che ogni volta che possono la inseriscono in un loro video social.

Ieri il rapper volto noto di “X Factor” ha compiuto 33 anni e non sono mancati gli auguri della mogliettina che sui social gli ha lasciato la sua personale dedica piena d’amore.

“Auguri amore mio. Ti amiamo da impazzire”. Frase accompagnata però anche da tante foto insieme di fronte la torta e dai figli Leone e Vittoria, loro gioia e vanto come coppia.

Chiara però per l’occasione ha deciso anche di pubblicare un video su TikTok proprio con il marito e la figlia per vedere che cosa accade in casa loro quando i piccioncini si scambiano effusioni pubbliche di fronte ai figli.

Vittoria vuole la mamma tutta per sé, che succede?

Ovviamente ieri i baci di rito erano prevedibili, soprattutto tra il festeggiato e Chiara che lo ha adeguatamente ricompensato per il traguardo raggiunto.

Su TikTok ha quindi fatto uno scherzo alla piccola Vittoria, da sempre gelosissima della mamma, dando un bacio al papà mentre lei è in braccio.

La piccola di un anno e mezzo (nata lo scorso 23 marzo 2021) è legatissima a Chiara, come spesso vediamo nei vide che le ritraggono unite. Tante coccole e baci che lei preferisce, senza ombra di dubbio, dare solo a lei e non al papà.

Per l’ennesima volta Chiara ha ripreso la scena di lei mentre bacia il marito con in braccio la sua Vittoria, un esercizio che piace moltissimo ai follower ogni volta che viene poi condiviso sui social.

Quest’ultimo infatti su TikTok ha ottenuto in pochissime ore oltre 41mila like e moltissime condivisioni.

Si vede nitidamente la piccola mettere un ditino di fronte la bocca della madre non appena questa si avvicina a Fedez, con tanto di strillo acuto quasi a voler dire “Basta, è tutta mia!”.

La scena nel breve video è stata ripetuta due volte ed entrambe la piccolina si è vista visibilmente arrabbiata per il torto subito.

I follower si sono sbizzarriti anche nei commenti, “Vitto gelosina”, “Gelosissima della mamma!”, “Gelosia portami via 😅”. Chissà se crescendo cambierà prospettiva e apprezzerà di più vedere i genitori scambiarsi effusioni di fronte a lei.

