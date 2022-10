“Dolore atroce” Giovane di 16 anni muore in uno schianto

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Minacciato dal vicino: “Dovresti vergognarti”. Il motivo incredibile, ecco com’è finita

Dopo il drammatico impatto (le cause dell’incidente sono ancora da accertare), il povero Catello è volato a metri di distanza. Inutili i soccorsi: il 16enne è morto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Ci sarebbero anche polemiche sui ritardi dei soccorsi. “Il sindaco e l’amministrazione comunale si uniscono all’immenso dolore dei genitori e della famiglia del giovanissimo Catello che perso la vita”: questa la nota del sindaco di Gragnano.

Anche la preside ha riportato un post da brividi sui social network. “Sei andato via e non ti vedremo più tornare”, si legge in un estratto. “Catello, figlio nostro, fratello nostro! Non riusciamo, non possiamo farcene una ragione”, si legge ancora nel messaggio.

Quando accadono questi drammi, è sempre difficile riprendersi. Tutti hanno mostrato un dolore inenarrabile: toccherà alla polizia ricostruire adesso la dinamica dell’incidente.

